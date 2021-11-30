Нефть дешевеет более чем на 3%, цена Brent опустилась до $70,99 за баррель

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили падение в ходе торгов во вторник и опускаются более чем на 3%.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 МСК во вторник составляет $70,99 за баррель, что на $2,45 (3,34%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

При этом в определенный момент торгов цена этого сорта достигла минимума за 12 недель на уровне $70,51 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,81 за баррель, что на $2,14 (3,06%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Котировки находятся под давлением с конца прошлой недели на фоне сообщений о выявлении нового штамма COVID-19 "омикрон". В пятницу стоимость контрактов на марку WTI рухнула на 13%, Brent - почти на 12%, что стало рекордным дневным снижением с первых дней пандемии COVID-19.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - очередное заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться необходимость принятия мер в ответ на появление "омикрона". Некоторые эксперты не исключают того, что коалиция может принять решение о приостановке наращивания добычи.

Между тем аналитики J.P. Morgan Chase & Co. прогнозируют, что цены на нефть могут подняться до $125 за баррель в следующем году и достичь $150 за баррель в 2023 году.

Это обусловлено тем, что ОПЕК+ "крепко держит руку на пульсе" нефтяного рынка. Участники соглашения вернули себе благоприятную позицию, "которую они будут защищать за счет сохранения запасов на низком уровне, сбалансированности рынка" и других мер, полагают эксперты банка.