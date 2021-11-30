ФНС отметила резкий рост числа случаев добровольной доплаты налогов бизнесом

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сейчас половина российских компаний добровольно уточняют свои налоговые обязательства после того, как ФНС начинает проявлять к ним интерес, пять лет назад таких компаний было только 5%, сообщил замначальника контрольного управления службы Константин Новоселов.

Речь об этом зашла на конференции "Налоговый контроль. Итоги 2021, ожидания 2022" на площадке Института развития современных образовательных технологий.

"По нашей статистике, этот тренд сложился в прошлом году, повторяется он и в этом году, соотношение добровольного уточнения обязательств и поступлений по результатам налоговых проверок у нас сегодня в пользу добровольного уточнения. 52% за девять месяцев у нас добровольного уточнения, в прошлом году эта цифра была 54%, то есть сегодня превалирует добровольное уточнение налоговых обязательств", - сказал он.

Добровольное уточнение обязательств позволяет налогоплательщикам, в частности, избежать выездной налоговой проверки, а также начисления пеней и штрафов по ее итогам, если будет обнаружена незаконная оптимизация, добавил он.

"Если мы видим, что налогоплательщик в этой схеме (незаконной налоговой оптимизации - ИФ) так или иначе участвует, что эта схема небезопасная, видим нарушения законодательства, естественно, мы предлагаем уточниться", - описал Новоселов действия налоговых инспекторов. Далее компания решает, следовать ли рекомендациям. По словам чиновника, бизнес реагирует: "предпочитает уточнить обязательства, заплатить соответствующую сумму налога и спать спокойно".

Новоселов объяснил это двумя причинами. Такая схема, по его словам, позволяет сэкономить "на финансовых санкциях". Во-вторых, она избавляет менеджмент от риска возбуждения уголовных дел за неуплату налогов.

"Уточняясь и подавая уточненные декларации и доплачивая налог и соответствующие пени можно избежать мер налоговой ответственности, потому что если это будет история, которой заинтересуются не только мы, но и правоохранительные органы, то эта история будет намного сложнее", - отметил чиновник.

Абсолютных цифр налоговых поступлений в результате добровольного уточнения налоговых обязательств Новоселов не назвал. Это сделал со ссылкой на опубликованные данные ФНС партнер международной юридической фирмы Dentons Джангар Джальчинов. По его словам, в 2017 году налогоплательщики "уточнились" на 56,1 млрд рублей, в 2018-м - на 80 млрд рублей, в 2019-м - на 130,6 млрд рублей, в "ковидном" 2020 году - на 158 млрд рублей, а за 10 месяцев 2021 года - на 125 млрд рублей.