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Дочь основателя ритейлера Inditex возглавила совет директоров компании

Также в Inditex сменился гендиректор

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В испанской Industria de Diseno Textil SA (Inditex, владелец бренда Zara, один из крупнейших ритейлеров одежды в мире) совет директоров с 1 апреля возглавит Марта Ортега Перес, дочь основателя компании Амансио Ортеги. В компании также сменится гендиректор. Эти новости обрушили котировки, сообщает Financial Times .

Во главе совета 37-летняя Марта сменит Пабло Ислу, который был исполнительным председателем совета директоров с 2011 года, после ухода с этой должности самого Ортеги.

Уже с 30 ноября гендиректором Inditex становится Оскар Гарсия Масейрас, с марта возглавлявший юридическую службу компанию. Он сменил Карлоса Креспо, который был гендиректором два года. Креспо останется в компании в должности главного операционного директора.

О кадровых изменениях 30 ноября объявила сама компания, объяснив их завершением смены поколений, которая началась десять лет назад, когда Амансио Ортега стал отходить от дел.

Исла на пресс-конференции назвал эти перемены хорошо обдуманными и своевременными с учетом устойчивого финансового положения Inditex.

После этих объявлений котировки Inditex резко упали, к 19:00 по Москве они теряли 6,17% (падение до 27,84 евро за бумагу). Исла назвал обрушение котировок краткосрочным эффектом. С начала года капитализация компании выросла на 8,5%, под руководством Ислы она увеличилась восьмикратно. Опрошенные журналистами трейдеры и аналитики высказали мнение, что Марта Ортега была естественной заменой отцу, однако ее назначение произошло раньше, чем ожидалось, а у нового гендиректора слишком небольшой опыт работы в ритейле.

Марта Ортега пришла в Inditex 15 лет назад на должность простого продавца в магазине бренда Bershka, напоминает ВВС. Через пресс-службу она сказала, что с детства жила в компании и "дышала ею", многому научилась за 15 лет работы и намерена посвятить свою жизнь укреплению наследия своих родителей.

Inditex управляет магазинами Zara и Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Uterque.

Inditex Zara Марта Ортега Амансио Ортега Пабло Исла Оскар Гарсия Масейрас Испания

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