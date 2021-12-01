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ЦБ РФ отметил рост "просрочки" у микрофинансовых организаций

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Рост доли просроченной задолженности у микрофинансовых организаций в третьем квартале текущего года возобновился, сообщил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на конференции по микрофинансированию и финансовой доступности, организованной ассоциацией "Наумир".

"Мы увидели, что опять начала расти доля просроченных займов, так называемые NPL 90+, которая по итогам 9 месяцев текущего года составила практически 30%, 29,5%", - сказал Чистюхин.

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Доля просроченной задолженности в портфеле МФО по итогам 2020 года составляла 28,9%, по итогам I квартала - 28,7%, II квартала - 28,6%.

Зампред ЦБ также обратил внимание на рост числа жалоб на МФО. По его словам, два основных направления этих жалоб - это навязывание клиентам дополнительных услуг и недобросовестная деятельность отдельных групп компаний.

МФО за 9 месяцев 2021 года выдали 440 млрд рублей займов, что на 53% выше аналогичного периода 2020 года, отметил Чистюхин. Портфель микрозаймов в январе-сентябре текущего года увеличился на 22% - до 305 млрд рублей.

"Это очень положительные тенденции, показывающие востребованность микрофинансовых институтов как одного из важных инструментов предоставления краткосрочных заимствований, но, с другой стороны, мы видим и ряд негативных факторов, которые не позволяют с полным комфортом смотреть в будущее данного сегмента", - сказал зампред ЦБ, отметив рост просроченной задолженности и увеличение числа жалоб на МФО.

ЦБ РФ

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