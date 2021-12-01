ЦБ РФ предупредил о риске ухода с рынка трехсот МФО из-за новых ограничений

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ обеспокоен ростом закредитованности клиентов микрофинансовых организаций (МФО), рассчитывает на улучшение ситуации с принятием законов о снижении предельной процентной ставки по микрозаймам и введении макропруденциальных лимитов; регулятор также прогнозирует, что в случае принятия данного законопроекта с рынка могут уйти около 300 МФО.

Сейчас в Госдуме находится законопроект, предусматривающий снижение максимальной процентной ставки по краткосрочным потребительским займам с 1% до 0,8% в день, полной стоимости кредита (ПСК) с 365% до 292% годовых. Законопроект также предусматривает снижение со 150% до 130% максимального размера суммы всех платежей по договору займа сроком до года.

"Мы поддерживаем данные предложения. С нашей точки зрения, они позволят наилучшим образом откалибровать риск-аппетит легальных микрофинансовых организаций, которые должны выдавать займы более надежным клиентам, с большей вероятностью возвращающих суммы, взятые в долг", - заявил зампред Банка России Владимир Чистюхин на конференции по микрофинансированию и финансовой доступности, организованной ассоциацией "Наумир".

"По нашим предварительным расчетам, в случае реализации данного законопроекта около 300 микрофинансовых организаций должны будут скорректировать свои бизнес-модели под новые правила, если хотят и дальше оставаться на этом рынке. Я думаю, что если они этого не сделают, то их финансовый результат будет отрицательным, и соответственно они вынуждены будут рынок покинуть принудительно", - подчеркнул зампред ЦБ.

Он отметил, что сейчас доля займов с долговой нагрузкой заемщиков свыше 80% составляет 44%.

"Мы видим рост закредитованности граждан. Мы видим, что часть граждан, берущих займы в микрофинансовых организациях, просто не обладают достаточными возможностями по их возврату, особенно с учетом высоких процентов, за счет которых микрофинансовые организации покрывают свои риски", - подчеркнул Чистюхин.

По его словам, по сути, в 2021 году произошло возвращение к старым практикам, когда много займов стало предоставляться такой категории граждан, которые не могут нормально обслуживать долги.

По данным ЦБ, в России действует порядка 1260 микрофинансовых организаций.