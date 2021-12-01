"Лента" начала тестировать гибридную модель гипермаркетов

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - "Лента" начала тестировать гибридную модель гипермаркетов, инфраструктура которых используется для комплектации онлайн-заказов.

В помещениях гипермаркетов оборудованы специальные зоны сборки и хранения товаров, что позволяет минимизировать пересечение покупателей и сотрудников службы экспресс-доставки, говорится в сообщении ритейлера. В этих зонах находятся товары с высокой оборачиваемостью, что позволяет сократить количество времени, которое сборщики проводят в торговом зале.

На каждую зону хранения и комплектации отведено от 100 до 250 кв. м. Сборкой заказов будут заниматься сотрудники собственного сервиса экспресс-доставки "Лента Онлайн".

Пилотный проект проходит в трех гипермаркетах, расположенных в Москве и Краснодаре. Итоги пилота компания подведет в следующем году, а затем рассмотрит вопрос о масштабировании проекта.

Предполагается, что гибридная модель гипермаркетов позволит снизить стоимость сборки, повысить ее качество за счет постоянной доступности товаров и увеличить скорость исполнения заказов, рассчитывает ритейлер.

"Такая модель оптимальна с точки зрения повышения операционной эффективности: она требует меньших инфраструктурных вложений, чем строительство дарксторов, и не предполагает существенных изменений в выстраивании логистики", - сказал директор по онлайн-бизнесу и работе с профессиональными клиентами "Ленты" Дмитрий Скиба (его слова процитированы в сообщении).

"Лента" - крупнейшая в РФ сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. На конец сентября под управлением компании было 674 магазина - 255 гипермаркетов и 419 супермаркетов. Выручка "Ленты" в январе-сентябре выросла на 4,7%, до 336,33 млрд рублей. Онлайн-продажи увеличились в 3,9 раза, до 12,307 млрд рублей.