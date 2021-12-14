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"Лента" начала тестировать новый сервис экспресс-доставки

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - "Лента" начала тестировать новое направление сервиса "Лента Онлайн" - быструю доставку небольших заказов товаров наиболее востребованного ассортимента.

Продукты доставят из ближайшего магазина за 20 минут, говорится в сообщении ритейлера. Компания тестирует новый сервис в нескольких районах Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Покупатели также могут собрать большую корзину, которая будет доставлена за более длительный срок. В этом случае пользователю будут доступны товары из ассортимента гипермаркета, насчитывающего более 25 тыс. товаров.

В будущем "Лента" планирует увеличить количество городов и районов, жителям которых будут доступны разные покупательские миссии.

Ранее "Лента" предлагала возможности совершать покупки онлайн, используя сервисы click & collect и экспресс-доставки в день заказа. Кроме собственных сервисов доставки компания развивает онлайн-продажи через партнерские сервисы ("Сбермаркет", igooods и др.).

"Благодаря открытию магазинов малых форматов и интеграции торговых точек, приобретенных в рамках сделок M&A, у нас появились дополнительные возможности для развития сервиса "Лента Онлайн". Формат быстрой доставки пользуется высоким спросом у клиентов и уже завоевал популярность у покупателей, которым доступны новые опции", - отметил директор по онлайн-бизнесу и работе с профессиональными клиентами "Ленты" Дмитрий Скиба (его слова процитированы в сообщении).

"Лента" - крупнейшая в РФ сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. На конец сентября под управлением компании было 674 магазина - 255 гипермаркетов и 419 супермаркетов. Выручка "Ленты" в январе-сентябре выросла на 4,7%, до 336,33 млрд рублей. Онлайн-продажи увеличились в 3,9 раза, до 12,307 млрд рублей.

Лента

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