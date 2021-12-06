"АвтоВАЗ" начал неделю с простоя на производстве Lada Granta

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" 6 и 7 декабря остановит сборку сборку на производственной линии №5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) из-за отсутствия комплектующих, сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза предприятия Сергей Зайцев. Он сослался на выпущенный приказ.

Ранее сообщалось, что суббота 4 декабря станет рабочей для производственных линий №1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray) и №3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend).

"АвтоВАЗ" с весны вынужден вводить временные простои на производстве из-за дефицита автокомпонентов. Простои компания пытается нагнать шестидневными рабочими неделями, но и их приходилось периодически отменять.

"АвтоВАЗ" выпускает Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).