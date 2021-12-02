Расписки VK подорожали на 6% на новости о выходе USM из капитала компании

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - GDR VK (бывшая Mail.ru Group) днем в четверг дорожают более чем на 6% на объявлении о том, что "СОГАЗ" купил косвенную долю в VK у "Мегафона", принадлежащего группе USM Алишера Усманова и его партнеров.

К 14:43 четверга на "Московской бирже" расписки VK подорожали до 1365 рублей (+6,2%) при объеме торгов 0,77 млрд рублей.

Стороны объявили о сделке 2 декабря днем. "СОГАЗ" сообщил, что его совет директоров одобрил 45-процентное участие в капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосов VK.

Председатель совета директоров "СОГАЗа" Алексей Миллер объяснил, что для страховой компании это "перспективная стратегическая инвестиция".

"Сделка осуществляется на рыночных условиях. Мы видим большой потенциал развития VK. Отмечу, что в результате сделки между акционерами "МФ Технологии" не возникает одного контролирующего юридического лица, все действия нового акционера будут осуществляться на сугубо рыночных принципах", - заявил Миллер.

USM подтвердила, что продала "СОГАЗу" весь свой пакет в капитале VK.

Сумма сделки не раскрывается.