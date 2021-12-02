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"Ренессанс Капитал" снизил оценку GDR VK на 22%

Аналитики отреагировали на возросшую неопределенность в отношении стратегии VK

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" сообщила, что понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) VK (бывшая Mail.ru Group) с $32 до $25 за штуку, но сохранила для них рекомендацию "покупать".

2 декабря было объявлено, что страховая компания "СОГАЗ" купила косвенную долю в VK у "Мегафона", принадлежащего группе USM Алишера Усманова и его партнеров. Совет директоров АО "СОГАЗ" одобрил 45-процентное участие в капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосов VK.

"Мы видим возросшую неопределенность в отношении стратегии VK, структуры собственности и будущего СП "О2О" со Сбербанком после смены основного акционера", - пишут аналитики "Ренессанс Капитала".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR VK, основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $33,96 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $17,35 за штуку.

VK СОГАЗ USM Mail.ru Group Мегафон Алишер Усманов Алексей Миллер Ренессанс Капитал

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