Новак заявил, что ОПЕК+ сохранил план по увеличению добычи на фоне роста спроса

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ на заседании в четверг приняли решение сохранить план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в январе, поскольку рынок сбалансирован, а спрос восстанавливается, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".

"Договорились о том, что ранее принятые решения о постепенном увеличении добычи ежемесячно на 400 тыс. баррелей в сутки нефти не менять. Таким образом, на январь месяц мы подтвердили увеличение совместной добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Это вызвано, в первую очередь, тем, что мы видим, что рынок сбалансирован, восстанавливается постепенно спрос", - сказал он.

В то же время, добавил вице-премьер, много неопределенностей касательно влияния нового штамма вируса на нефтяной рынок.

"Много неопределенностей относительно его ("омикрона" - ИФ) влияния на спрос, потребление нефтепродуктов. Мы, например, наблюдаем, что в Европе несколько снизилась мобильная активность в результате принимаемых мер правительствами. Это же происходит и в Африке. В то же время в Америке, в Латинской Америке увеличение, в Азии - увеличение мобильной активности, поэтому надо наблюдать. Мы будем безусловно с другими странами мониторить ситуацию, как это будет влиять на мобильность населения", - подчеркнул он.

"В настоящее время у нас нет объективных показателей, чтобы менять ранее принятые решения. Время покажет", - резюмировал он.

Новак сказал также, что общий уровень исполнения соглашения ОПЕК+ в октябре составил 116%. Ранее источники "Интерфакса" говорили, что при этом страны ОПЕК исполнили сделку на 121%, не-ОПЕК - на 106%.

Таким образом, согласно расчетам "Интерфакса", страны ОПЕК+ недопоставили на рынок по сравнению с планом 700 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Ранее в четверг стало известно, что министры ОПЕК+ договорились сохранить план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с. Об этом сообщалось в пресс-релизе ОПЕК.

В пресс-релизе отмечается, что "заседание не закрыто". Министры договорились, что "заседание будет продолжено в ожидании дальнейшего развития пандемии и продолжит внимательно следить за рынком и при необходимости вносить немедленные корректировки".

Как пояснил "Интерфаксу" один из делегатов, министерская встреча может собраться снова даже в декабре.

В пресс-релизе говорится также, что план по компенсациям недосокращенной добычи будет продлен до конца июня 2022 года, в то время как ранее он действовал до конца декабря 2021 года. При этом график компенсаций отстающие страны должны представить до 17 декабря 2021 года.

Следующая встреча министров ОПЕК+ намечена на 4 января, а внеочередная встреча ОПЕК+, которая должна обсудить кандидатуру нового генерального секретаря организации, чего не удалось сделать 1 декабря, планируется теперь 3 января.