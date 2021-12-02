Рынок акций РФ завершил день консолидацией на смешанных внешних факторах

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в четверг консолидацией при смешанной динамике blue chips и индексов на фоне разнополярных внешних факторов - просевшая нефть на решении ОПЕК+ не сокращать темпы роста добычи компенсировалась подъемом индексов в США; индекс МосБиржи остался вблизи отметки 3950 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3947,54 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1690,13 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 4,1%.

Доллар подешевел до 73,58 рубля (-0,7 рубля).

ЦБ РФ не ждет, что ключевая ставка в 2022 году достигнет двузначного значения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на саммите Reuters. "Наш базовый прогноз по инфляции в 2022 году - 4-4,5%, и мы не видим двузначный уровень ключевой ставки в следующем году", - заявила она.

В Москве надеются, что контакт на высшем уровне РФ-США состоится уже в ближайшие дни, хотя дата пока не согласована, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в четверг.

Подешевели расписки TCS Group (-3,2%), акции "Яндекса" (-4,1%), ПАО "Полюс" (-1,8%), "МТС" (-1,5%), Сбербанка (-1,2% и -0,7% "префы"), АФК "Система" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Роснефти" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%).

Выручка АФК "Система" в III квартале 2021 года составила 225,12 млрд рублей, увеличившись год к году на 21,8%; скорректированная OIBDA корпорации выросла на 4,7% - до 75,03 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Показатели "Системы" оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Накануне опрошенные аналитики ожидали роста выручки на 16,7% - до 215,75 млрд рублей, и OIBDA в размере 73,64 млрд рублей (при росте показателя на 2,8%).

Подорожали акции "ММК" (+3%), "Сургутнефтегаза" (+2,7% и +0,4% "префы"), "Татнефти" (+1,8%), "Московской Биржи" (+1,4%), "Северстали" (+1,4%), "РусГидро" (+1,4%), "Интер РАО" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "Магнита" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 109,95 млрд рублей (из них 23,99 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 18,28 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,92 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

Акционеры "ЛУКОЙЛа" на внеочередном собрании утвердили решение о выплате промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2021 года в размере 340 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр для получения дивидендов закрывается 21 декабря.

ГДР VK (бывшая Mail.ru Group) в четверг выросли на 3,1% (до 1325 рубля) после известий, что "СОГАЗ" купил косвенную долю в VK у "Мегафона", принадлежащего группе USM Алишера Усманова и его партнеров.

В сообщении на сайте страховщика говорится, что совет директоров АО "СОГАЗ" одобрил 45-процентное участие в капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосов VK. Председатель совета директоров "СОГАЗа" Алексей Миллер заявил журналистам, что компания рассматривает участие в капитале АО "МФ Технологии" "как перспективную стратегическую инвестицию".

Как отмечает главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян, 23-я министерская встреча ОПЕК+ не оправдала ожидания аналитиков, которые предполагали, что картель откажется от увеличения добычи сырой нефти. В моменте нефть Brent уходила к $65,7 за баррель, но затем стала постепенно отрастать и отыграла уровень $69 за баррель.

Эксперт также обратил внимание на заявление аналитиков Rystad Energy, что если новый штамм коронавируса Omicron продолжит распространяться, то только в декабре текущего года глобальный спрос на сырую нефть может снизиться с 99,1 млн до 97,8 млн б/с (на 1,3 млн б/с), в январе следующего года - до 94,2 млн б/с (еще на 3,6 млн б/с). Хотя, в целом, они оценивают спрос следующего года на уровне 98 млн б/с, что не представляет собой критического снижения потребления сырой нефти по сравнению с 2021 годом и тем более крахом 2020 года (по данным ОПЕК, в 2020 году глобальный спрос на нефть составил 90,79 млн б/с).

Поэтому можно предположить, с учетом темпов вакцинации и экономического роста, что резкого сжатия спроса в преддверии зимы на нефть и прочие энергоносители все-таки не произойдет, считает Арутюнян.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций РФ просел на фоне неопределенности в связи с распространением нового штамма COVID-19-Omicron. Нефть Brent поднималась днем выше $70 за баррель, но вечером развернулась вниз на фоне новостей о дальнейшем увеличении добычи в ОПЕК+, что оказало давление на российские акции.

"Газпром" может рассчитывать не только на сильный IV квартал, но и на столь же благоприятные условия сбыта в I квартале 2022 года. Главный исполнительный директор итальянской Snam SpA (в прошлом дочерняя компания концерна Eni) Марко Альвера полагает, что очередной виток кризиса на энергетическом рынке Европы может сформироваться в январе, если температуры будут достаточно низкими. На текущий момент европейские ПХГ заполнены на 68% по сравнению с 77% месяцем ранее, а также средним значением за десять лет на уровне 85%. Таким образом, если отбор газа будет происходить более быстрыми темпами, то может сформироваться критическая ситуация, когда давления в ПХГ будет недостаточно для дальнейшего отбора. Министры энергетики стран Евросоюза решают вопрос создания стратегических газовых резервов на случай избыточного роста цен на топливо. Однако непонятно, каким газом будут заполнять стратегические резервы, если даже в текущих условиях есть дефицит поставок.

Страхи по поводу штамма "омикрон" продолжают портить настрой европейских инвесторов. Дефицит информации о возможностях распространения штамма и его устойчивости к вакцинам сохраняют неуверенность, тем более, что карантинные меры постепенно вводятся во многих развитых странах. Кроме того, вновь впечатляют свежие данные по инфляции в Европе: рост цен производителей еврозоны ускорился в ноябре до 21,9% при ожиданиях 19,0% после 16,1% в октябре. Лишь за месяц рост цен производителей составил 5,4%.

Федрезерв продолжает говорить об ускоренном выходе из программы покупки облигаций. То есть в перспективе ликвидности на рынке будет заметно меньше. Ставки около нуля также находятся под угрозой, поскольку в ФРС подчеркивают, что экономика развивается достаточно быстрыми темпами, а инфляция перестает быть временным явлением. Поэтому могут потребоваться все имеющиеся инструменты Федрезерва для борьбы с этой проблемой, отмечает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Егора Жильникова, рынок акций не смог развить восстановительную динамику из-за новой волны ухудшения внешнего фона.

Опасения относительно заразности COVID-19 (согласно статье Bloomberg Magazine, штамм "омикрон" распространяется гораздо быстрее "дельты" в ЮАР) и планы по ужесточению карантинных ограничений в Европе, а также откат Brent ниже $70 за баррель после решения ОПЕК+ о наращивании объемов добычи оказали давление на российские акции. В результате индекс МосБиржи опустился в диапазон 3900-3950 пунктов.

Индекс МосБиржи в конце недели, скорее всего, продолжит проторговывать район 3900-3950 пунктов в ожидании развития ситуации на рынке нефти. Способствовать сохранению давления способна статистика по занятости в США, которая может укрепить ожидания по более активному сворачиванию стимулов ФРС, считает аналитик.

В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%), снизилась Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,5-1,3%), но растут США (индексы прибавляют 0,6-1,1%).

В США число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 222 тыс., эксперты ожидали 240 тыс.

На нефтяном рынке цены вечером резко просели на решениях ОПЕК+ (Brent обвалилась к уровням августа, когда цены опускались ниже $65 за баррель), однако быстро начали отыгрывать потери.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $69,25 за баррель (+0,6% и -0,5% в среду), январская цена WTI - $65,99 за баррель (+0,6% и -0,9% накануне).

Министры ОПЕК+ договорились сохранить план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с, говорится в пресс-релизе ОПЕК.