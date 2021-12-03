Российские биржевые индексы снизились в пределах 1,3%

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В пятницу торги на российском рынке акций завершились снижением вслед за мировыми фондовыми площадками после выхода в США статистики по безработице за ноябрь, откат сдерживался ростом нефти. Индекс МосБиржи опустился в район 3910 пунктов после утреннего роста выше 3977 пунктов

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,9%, до 3913,06 пункта, индекс РТС упал на 1,3%, до 1668,26 пункта. Ццены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,1%.

Доллар подорожал на 23 копейки, до 73,87 рубля.

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 2,7-5%, доллар подешевел на 1,74 рубля.

Подешевели в пятницу расписки OZON (-5,1%), акции "АЛРОСА" (-2,5%), Сбербанка (-1,6% и -0,1% "префы"), "Северстали" (-1,6%), "Московской биржи" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,4%), АФК "Система" (-1,3%), "Газпрома" (-1,1%), "Норникеля" (-1%), "Магнита" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), "Яндекса" (-0,7%), Polymetal (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), ВТБ (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "МТС" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Упали расписки VK (-7,1%). Гендиректор VK Борис Добродеев покинет свой пост на фоне смены акционеров, сообщила компания. Сам Добродеев, слова которого приведены в пресс-релизе, сообщил, что планирует вернуться в USM для работы с цифровыми активами, включая "AliExpress Россия", и запуска глобального венчурного фонда.

Подорожали акции "Газпром нефти" (+1,5%), "НЛМК" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "ММК" (+0,3%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, расписки VK в пятницу корректировались вниз после скачка вверх накануне. СМИ сообщили, что новым главой компании после ухода Бориса Добродеева станет Владимир Кириенко, первый вице-президент "Ростелекома".

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), Европа вечером снижается (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,2-0,8%), также проседают Штаты (индексы теряют 0,6-2%).

Президент США Джо Байден в четверг объявил о новом плане противостояния коронавирусу. По его словам, новые меры, в частности, предусматривают расширение кампании по повторной вакцинации тех, кому это необходимо. При этом прекращения работы федеральных структур и введения карантинов не предусматривается.

В США число рабочих мест в ноябре выросло на 210 тыс., тогда как ожидался подъем на 550 тыс., но при этом безработица опустилась до 4,2% при прогнозах снижения до 4,5% с октябрьских 4,6%.

На нефтяном рынке цены в пятницу растут после локального провала накануне после решения ОПЕК+ продолжить наращивание добычи в соответствии с согласованным ранее планом (то есть увеличить ее на 400 тысяч б/с в январе). К 18:50 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на 2,5%, до $71,38 за баррель (+1,2% в четверг), январские фьючерсы на WTI дорожали на 2,1%, до $67,87 за баррель (+1,4% накануне).

Альянс стран-производителей нефти, однако, оставил за собой возможность изменить это решение в любой момент, отметив высокую неопределенность на рынке, связанную с выявлением нового штамма коронавируса "омикрон" и потенциальными последствиями его распространения для спроса на нефть.

В пресс-релизе, опубликованном по итогам встречи министров ОПЕК+, отмечается, что "заседание не закрыто".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "GTL" (-40%), ПАО "Мультисистема" (-33,7%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (-7,6%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-6,8%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-5,9%), ГК "Самолет" (-4,8%), АДР Qiwi (-4,5%), АДР HeadHunter (-4,2%), ПАО "Южный Кузбасс" (-4,1%), "Группы ЛСР" (-3,2%).

"Мосбиржа" накануне сообщила, что в связи с рекомендациями экспертного совета по листингу и в соответствии с правилами листинга, было принято решение исключить с 3 марта 2022 года из раздела "Третий уровень" списка ценных бумаг и прекратить торги акциями ПАО "GTL" ("ДжиТиЭл") и ПАО "Мультисистема".

Чистая прибыль ПАО "Русская аквакультура" (-1,7%) по МСФО в III квартале 2021 года выросла на 9% по сравнению с показателем за III квартал 2020 года, до 2,848 млрд рублей, сообщила компания. Выручка от реализации продукции увеличилась в 8,5 раза, до 2,972 млрд рублей с 351 млн рублей годом ранее. Скорректированная EBITDA увеличилась почти в шесть раз - до 1,444 млрд рублей с 249 млн рублей.

Лидерами роста выступили акции "ИК Русс-инвест" (+40,1%), банка "Кузнецкий" (+5,1%), "префы" "Группы ГАЗ" (+5%), бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (+2,8%), "Энел Россия" (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 83 млрд рублей (из них 15,2 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 12,05 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,68 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").