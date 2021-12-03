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Brent подорожала до $70,89 за баррель

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в пятницу после решения ОПЕК+ продолжить наращивание добычи в соответствии с согласованным ранее планом, то есть увеличить ее на 400 тыс. баррелей в сутки в январе.

Альянс стран-производителей нефти, однако, оставил за собой возможность изменить это решение в любой момент, отметив высокую неопределенность на рынке, связанную с выявлением нового штамма коронавируса "омикрон" и потенциальными последствиями его распространения для спроса на нефть.

В пресс-релизе, опубликованном по итогам встречи министров ОПЕК+, отмечается, что "заседание не закрыто".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в пятницу составила $70,89 за баррель, что на $1,22 (1,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,8 (1,2%) - до $69,67 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $67,75 за баррель, что на $1,25 (1,88%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в четверг стоимость этих контрактов выросла на $0,93 (1,4%) и составила $66,5 за баррель.

"Хотя ОПЕК+ удивила участников рынка, приняв решение о дальнейшем наращивании добычи в соответствии с согласованным ранее планом, трейдеров, кажется, устроило то, что альянс готов при необходимости собраться вновь и скорректировать добычу", - отмечает аналитик ING Groep NV Уоррен Паттерсон.

"Такое решение даст ОПЕК+ дополнительное время для оценки потенциального влияния нового штамма COVID-19 на нефтяной рынок, и при этом США, призывавшие группу к наращиванию добычи, будут довольны", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Brent WTI ОПЕК+

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