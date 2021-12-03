ЦБ допустил дальнейшее расширение времени торгов на бирже при определенных условиях

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Банк России считает возможным дальнейшее расширение времени биржевых торгов при соблюдении требований действующего регулирования, формировании развитых маркет-мейкерских программ, а также выявления такой потребности со стороны участников рынка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ РФ.

По мнению Банка России, торговля в режиме 24/7 несет в себе риски размытия ликвидности, а также диктует еще более высокие требования к качеству управления операционными рисками, следовательно, готовность реализации данного режима торгов в первую очередь зависит от темпов внедрения новых инструментов обеспечения операционной надежности и повышения производительности торгово-клиринговой инфраструктуры.

"Учитывая, что долгосрочные стратегии биржевой инфраструктуры включают планы по реализации вышеприведенных мероприятий, Банк России считает возможным дальнейшее расширение торговых периодов при соблюдении требований действующего регулирования, формировании развитых маркет-мейкерских программ, а также выявлении такой потребности со стороны участников рынка", - отметил представитель регулятора.

Комментируя запуск утренних торгов с 7 утра на Московской бирже с 6 декабря, представитель регулятора отметил, что расширение торгового периода не только является стратегическим проектом биржи, но и оказывает благоприятное влияние на развитие финансового рынка в целом, так как способствует повышению доступности операций с инструментами рынка ценных бумаг для восточных регионов России и зарубежных инвесторов из стран Азии.

К плюсам запуска утренних торгов, по мнению ЦБ РФ, следует отнести расширение географии торгов, а также общее повышение доступности финансовых услуг. При этом регулятор отмечает, что расширение торговых периодов увеличивает нагрузку на программно-технические комплексы Московской биржи. Это уже попадает в фокус внимания Банка России, который следит за обеспечением высокой операционной надежности торгово-клиринговой инфраструктуры.

"Наши наблюдения за трендом развития вечерней сессии на рынке акций и утренней сессии на срочном и валютном рынках Московской биржи свидетельствуют о приросте среднедневного объема торгов на приведенных рынках на 5-7% за период функционирования дополнительных сессий. Важно отметить, что 60% от прирастающего объема торгов являются впервые привлеченными", - отметили в ЦБ РФ.

Банк России напомнил, что среднедневной объем торгов акциями за 2021 год на вечерней сессии увеличился на 38%, что связано с ростом количества активных физических лиц, совершающих сделки на Московской бирже. Доля вечерней сессии в общем объеме торгов акциями достигла 9%.

По мнению Банка России, расширение линейки продуктов в вечернюю сессию с учетом привлечения дополнительного количества активных участников будет способствовать увеличению ликвидности и положительно отразится на рынке в целом.