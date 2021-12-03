Банк России отозвал лицензии у СК "АСКО-Страхование"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензии у ПАО "АСКО-Страхование" (Челябинск) на проведение операций по обязательному страхованию владельцев транспортных средств (ОСАГО), добровольному имущественному страхованию и личному страхованию (кроме страхования жизни), сообщил регулятор в пятницу.

Компания входит в десятку лидеров по показателю сборов в ОСАГО по итогам 9 месяцев 2021 года с премиями 8,3 млрд рублей.

Приказом Банка России от 3 декабря 2021 года в компанию назначена временная администрация, функции которой возложены на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов", сообщает АСВ.

Решение об отзыве лицензий страховщика принято Банком России "в связи с нарушением публичным акционерным обществом "АСКО-страхование" минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств", говорится в сообщении регулятора.

Страховая организация со дня отзыва лицензии не имеет права на заключение новых договоров страхования, перестрахования, а также на внесение в соответствующие договоры изменений, влекущих увеличение обязательств страховой организации. По договорам ОСАГО обязательства страховщика сохраняются.

Ранее агентство "Эксперт РА" снизило рейтинг финансовой надежности страховой компании "АСКО-Страхование". Понижение уровня рейтинга было обусловлено нарушением компанией нормативных требований к соотношению собственных средств и принятых обязательств страховой организации (рассчитанных в соответствии с Положением Банка России №710-П, документ вступил в силу с июля этого года). На 30 сентября 2021 года нормативное соотношение составило 0,25, что выделяется агентством в качестве существенного регулятивного риска.

Из общих премий 9,3 млрд рублей, согласно статистике Российского союза автостраховщиков, 8,3 млрд рублей компанией собрано по договорам ОСАГО за 9 месяцев этого года (прирост показателя на 34,9% по сравнению с 9 месяцами 2020 года). "АСКО-Cтрахование" занимает 7-е место в десятке лидеров ОСАГО по показателю сборов в "автогражданке" за этот период. При этом выделяется резкий скачок роста премий по ОСАГО "АСКО-Cтрахования" за третий квартал этого года - более 2,5 млрд рублей. Так, согласно данным ЦБ РФ, за первые два квартала этого года сборы по ОСАГО "АСКО-Cтрахования" составляли 5,7 млрд рублей.

Как сообщалось ранее со ссылкой на источник, в начале осени представители СК "АСКО-Cтрахование" вели переговоры о продаже компании с финансово-инвестиционной группой "Регион".