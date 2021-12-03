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Мосбиржа остановила торги акциями "АСКО-Страхование" из-за отзыва лицензии

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" приостановила торги акциями СК "АСКО-Страхование" с 9:30 из-за отзыва у страховщика лицензии, говорится в сообщении биржи.

Банк России отозвал лицензии страховщика из Челябинска на проведение операций по обязательному страхованию владельцев транспортных средств (ОСАГО), добровольному имущественному страхованию и личному страхованию (кроме страхования жизни), сообщил регулятор в пятницу.

Компания входит в десятку лидеров по показателю сборов в ОСАГО по итогам девяти месяцев 2021 года с премиями 8,3 млрд рублей.

Решение об отзыве лицензий страховщика принято Банком России "в связи с нарушением публичным акционерным обществом "АСКО-страхование" минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств", говорится в сообщении регулятора.

Компания была основана в 1990 году в Челябинске как "Южурал-Аско" и, согласно собственным данным, считалась третьей по возрасту среди действующих страховых компаний. В 2018 годуона сменила название на "Аско-Страхование". Сейчас компания работает в 35 регионах, число ее клиентов превышает 2,8 млн человек. Компания принадлежит нескольким физическим лицам: Аркадию и Алексею Любавиным, Марии Чернухиной, Валентину и Владимиру Гуща.

Торги акциями страховщика на Московской бирже стартовали в июле 2017 года. Бумаги включены в третий котировальный список.

Мосбиржа АСКО-Страхование

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