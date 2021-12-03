Рост котировок Brent затормозился у $71,2 за баррель

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти к вечеру пятницы немного замедлили темпы роста.

К 19:00 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,5 (2,2%), до $71,2 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,27 (1,91%), до $67,77 за баррель.

2 декабря ОПЕК+ приняла неожиданное для некоторых участников рынка решение продолжить наращивать добычу в соответствии с согласованным ранее планом, то есть увеличить ее на 400 тысяч баррелей в сутки в январе, до 38,8 млн б/с.

Альянс стран-производителей нефти, однако, оставил за собой право изменить эту стратегию в любой момент, отметив высокую неопределенность на рынке из-за выявления нового штамма коронавируса "омикрон". В пресс-релизе, опубликованном по итогам встречи, отмечается, что "заседание не закрыто".

"Неожиданное решение ОПЕК+ скорее всего стало результатом внутренней, исходящей от России, и внешней, исходящей от США, политической динамики", - написали аналитики Bank of America в комментарии по сырьевым рынкам.

Они полагают, что помимо политического фактора на ОПЕК+ повлияли три другие немаловажные составляющие: долгосрочные контракты на нефть, которые остаются на максимуме за пять лет, снижение глобальных запасов на 350 млн баррелей с максимума в июне 2020 года и невероятно высокие цены на газ, подогревающие спрос на нефть.

Эксперты BofA также отозвали свой прогноз цены на Brent на лето 2022 года, который предполагал, что данный сорт подорожает до $120 за баррель.

"В своем прогнозе для сырьевых рынков на следующий год мы отметили три риска для нефтяного рынка в 2022 году: продажа нефти из стратегических резервов, соглашение с Ираном и новая волна COVID-19. Два из этих риска материализовались всего за неделю. И поскольку ОПЕК+ не реагирует ожидаемым образом, мы видим понижательные риски для нашего прогноза стоимости Brent в $85 за баррель в 2022 году и отзываем прогноз цены Brent на лето 2022 года до появления более точной информации об "омикроне", - написали аналитики.