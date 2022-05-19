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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:55

Банк России отметил рост объема мошеннических операций с деньгами на 13%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В январе-марте 2022 года в России количество операций, которые проводятся без согласия клиентов банков, выросло на 7,8% в годовом измерении, до 258 тысяч случаев, их объем вырос на 12,8% - до 3,3 млрд рублей, следует из обзора Банка России.

Доля социальной инженерии при таких операциях снизилась почти на 4 п.п. - до 52,5%, доля возвращенных средств уменьшилась более чем на 1 п.п. - до 6,2%.

В первом квартале ЦБ направил операторам связи данные более чем о 89,5 тыс. телефонных номеров, используемых мошенниками, что примерно в 14 раз больше, чем годом ранее. Регистраторам доменных имен ЦБ передал информацию о более чем 1,8 тыс. интернет-ресурсов, используемых мошенниками, и сообщил Генпрокуратуре данные о 1,3 тыс. доменов для их блокировки.

Количество операций без согласия клиентов через банкоматы, терминалы и импринтеры в январе-марте 2022 года выросло на 43,6% год к году, до 30,5 тысячи единиц, их объем вырос на 42,7% - до 532 тысяч рублей. Доля возвращенных средств от объема снизилась почти в три раза - до 2,5%.

Число ОБС по каналу безналичной оплаты увеличилось на 8,5% - до 186,6 тыс. единиц. Объем увеличился на 7,8% - до 953,5 млн рублей. Доля возвращенных средств уменьшилась более чем на 1 п.п. - до 17,7%.

Количество операций без согласия клиентов по каналам дистанционного банковского обслуживания физических лиц за первый квартал 2022 года снизилось до 39,7 тыс. единиц, что на 21,4% меньше, чем в первом квартале 2021 года. Объем операций, наоборот, вырос на 32,2% - до 1,7 млрд рублей. Доля возвращенных средств от объема снизилась с 1,5% до 1,1%.

Число ОБС по каналу дистанционного банковского обслуживания юридических лиц также снизилось на 16,3% - до 1,3 тыс. случаев. Объем операций упал в четыре раза - до 147,6 млн рублей. Доля возвращенных средств выросла более чем в два раза - до 2,5%.

Банк России
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