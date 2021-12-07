Экспорт и импорт во внешней торговле Китая с начала года выросли на 31% каждый

Китайско-российская торговля в этот период выросла на 33,6%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщило во вторник, что за период с января по ноябрь 2021 года внешнеторговый оборот Китая увеличился в годовом исчислении на 31,3% и составил $5,47 трлн.

Китай экспортировал товаров и услуг на сумму $3,02 трлн. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 31,1%, импорт вырос на 31,4% - до $2,45 трлн.

На первом месте по объему торговли с Китаем стоят страны АСЕАН, товарооборот с ними достиг $798,5 млрд. На втором месте страны ЕС ($747 млрд), на третьем - США ($682,3).

Товарооборот в китайско-российской торговле достиг за 11 месяцев текущего года $130,4 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 33,6%.

В период с января по ноябрь 2021 года экспорт России в Китай вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 35,5% до $70,9 млрд. Китай поставил в РФ товаров и услуг на сумму $59,4 млрд, рост составил 31,3%.