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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Китайская таможня сообщила о росте товарооборота с Россией на 32%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - За первые 11 месяцев 2022 года товарооборот между Китаем и Россией увеличился в годовом исчислении на 32% и достиг рекордной отметки в $172,4 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР.

По китайской таможенной статистике, на 47,5%, до $105,07 млрд вырос импорт Китаем российских товаров, в то время как китайский экспорт в Россию увеличился на 13,4%, составив $67,3 млрд.

В ноябре эти показатели составили соответственно $10,5 млрд и $7,7 млрд. В управлении добавили, что около 60% российских поставок в Китай пришлись на углеводороды, значительную часть китайского экспорта в Россию составили промышленное оборудование, бытовая электроника, одежда и обувь.

В 2021 году торговля между Китаем и Россией составила $146,8 млрд.

Китай Главное таможенное управление КНР
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