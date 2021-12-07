Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Газпром" купил на торгах три газовых участка в Якутии, многократно взвинтив цены

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Острая борьба развернулась в ходе аукционов на газовые участки в Якутии: "Газпром" купил три из пяти на общую сумму 1,2 млрд рублей, многократно взвинтив цены.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минприроды, концерн приобрел Тюкянский участок за 202 млн рублей, сделав 172 шага в аукционе, а также Кастыр-Сахарный участок за 748 млн рублей (310 шагов) и Варваринский за 243,3 млн рублей (200 шагов).

Кроме того, еще один участок в Якутии - Соболохский - получило ПАО "ЯТЭК" (подконтрольно "А-Проперти" владельца телеком-оператора Yota Альберта Авдоляна). Компания разогнала стартовую цену в 79 раз - до 209,8 млн рублей (169 шагов в аукционе).

Байский участок достался ООО "МНУЦ ВТИ" (Москва) - за 404,1 млн рублей при начальной цене в 2,682 млн рублей.

Байский участок имеет площадь 374,9 кв. км. По данным ФГБУ "ВНИГНИ" на основании количественной оценки углеводородного сырья на начало 2017 года, прогнозные ресурсы нефти составляют: по категории D2 - 0,3 млн т; газа: по D1 - 3,9 млрд куб. м, D2 - 4,4 млрд куб. м; конденсата: по D1 - 0,2 млн т, D2 - 0,2 млн т. Севернее участка недр расположено Соболох-Неджелинское газоконденсатное месторождение.

Площадь Кастыр-Сахарного участка составляет 379,7 кв. км. Ресурсы нефти оцениваются по категории D2 в 0,2 млн т; газа по D2 - 0,4 млрд куб. м.

Соболохский участок имеет площадь 366 кв. км. Ресурсы нефти по D2 составляют 0,3 млн т; газа: по D1 - 3,8 млрд куб. м, D2 - 4,3 млрд куб. м; конденсата: по D1 - 0,2 млн т, D2 - 0,2 млн т.

Ресурсы нефти Варваринского участка площадью 291,4 кв. км по состоянию на начало 2017 года оцениваются по категории D2 в 0,2 млн т; газа: по D1 - 3 млрд куб. м, D2 - 3,4 млрд куб. м; конденсата: по D1 - 0,1 млн т, D2 - 0,2 млн т.

Ресурсы нефти Тюкянского участка составляют: по D2 - 0,3 млн т; газа: по D1 - 3,3 млрд куб. м, D2 - 3,7 млрд куб. м; конденсата: по D1 - 0,1 млн т, D2 - 0,2 млн т. Площадь участка - 315,42 кв. км.

Газпром Якутия Минприроды

Новости

Путин ждет от кабмина предложений по поставкам 10 млрд куб. м газа "Роснефти" в Европу

Путин ждет от кабмина предложений по поставкам 10 млрд куб. м газа "Роснефти" в Европу

Расчетный банк WebMoney по предписанию ЦБ РФ приостановил ряд операций

ЕСПЧ удовлетворил иски нелегалов, требовавших не выдворять их из ЕС в Белоруссию

ЕСПЧ удовлетворил иски нелегалов, требовавших не выдворять их из ЕС в Белоруссию

Выдохнули, но не расслабились - участники рынка обсудили ситуацию с "Роснано". Обзор

Выдохнули, но не расслабились - участники рынка обсудили ситуацию с "Роснано". Обзор

Российский авторынок заканчивает год на депрессивной ноте. Обобщение

Российский авторынок заканчивает год на депрессивной ноте. Обобщение
Пандемия коронавируса

В МВФ увидели риски для мировой экономики в появлении новых штаммов COVID

Цены на заправках Москвы растут уже 10 недель подряд

Цены на заправках Москвы растут уже 10 недель подряд

Дума отказалась от "дачной амнистии" на особо охраняемых территориях

Акционеры "Северстали" одобрили дивиденды за III квартал в 85,93 руб. на акцию

Электронная площадка "Газпрома" на этой неделе по-прежнему не возобновляет продажи

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });