"Газпром" купил на торгах три газовых участка в Якутии, многократно взвинтив цены

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Острая борьба развернулась в ходе аукционов на газовые участки в Якутии: "Газпром" купил три из пяти на общую сумму 1,2 млрд рублей, многократно взвинтив цены.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минприроды, концерн приобрел Тюкянский участок за 202 млн рублей, сделав 172 шага в аукционе, а также Кастыр-Сахарный участок за 748 млн рублей (310 шагов) и Варваринский за 243,3 млн рублей (200 шагов).

Кроме того, еще один участок в Якутии - Соболохский - получило ПАО "ЯТЭК" (подконтрольно "А-Проперти" владельца телеком-оператора Yota Альберта Авдоляна). Компания разогнала стартовую цену в 79 раз - до 209,8 млн рублей (169 шагов в аукционе).

Байский участок достался ООО "МНУЦ ВТИ" (Москва) - за 404,1 млн рублей при начальной цене в 2,682 млн рублей.

Байский участок имеет площадь 374,9 кв. км. По данным ФГБУ "ВНИГНИ" на основании количественной оценки углеводородного сырья на начало 2017 года, прогнозные ресурсы нефти составляют: по категории D2 - 0,3 млн т; газа: по D1 - 3,9 млрд куб. м, D2 - 4,4 млрд куб. м; конденсата: по D1 - 0,2 млн т, D2 - 0,2 млн т. Севернее участка недр расположено Соболох-Неджелинское газоконденсатное месторождение.

Площадь Кастыр-Сахарного участка составляет 379,7 кв. км. Ресурсы нефти оцениваются по категории D2 в 0,2 млн т; газа по D2 - 0,4 млрд куб. м.

Соболохский участок имеет площадь 366 кв. км. Ресурсы нефти по D2 составляют 0,3 млн т; газа: по D1 - 3,8 млрд куб. м, D2 - 4,3 млрд куб. м; конденсата: по D1 - 0,2 млн т, D2 - 0,2 млн т.

Ресурсы нефти Варваринского участка площадью 291,4 кв. км по состоянию на начало 2017 года оцениваются по категории D2 в 0,2 млн т; газа: по D1 - 3 млрд куб. м, D2 - 3,4 млрд куб. м; конденсата: по D1 - 0,1 млн т, D2 - 0,2 млн т.

Ресурсы нефти Тюкянского участка составляют: по D2 - 0,3 млн т; газа: по D1 - 3,3 млрд куб. м, D2 - 3,7 млрд куб. м; конденсата: по D1 - 0,1 млн т, D2 - 0,2 млн т. Площадь участка - 315,42 кв. км.