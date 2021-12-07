СП En+ и Росатома вернулось к реализации проекта реакторов малой мощности

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "АКМЭ" (совместное предприятие En+ и "Росатома") возобновило работу над проектом реакторов малой мощности, сообщил журналистам руководитель энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков.

СП было создано в 2009 году для работы над созданием реактора СВБР-100 мощностью 100 МВт. Изначально стоимость проекта оценивалась в 16-18 млрд рублей. В 2014 году сообщалось, что он испытывает сложности с финансированием.

Хардиков подтвердил, что проект не новый и интерес к нему вызван развитием темы низкоуглеродной энергетики.

"Сейчас понимаем, что экологическая повестка - это новый этап жизни этого проекта, новый стимул для того, чтобы этот проект развивался", - отметил он.

Хардиков назвал проект создания модульного компактного реактора "очень перспективным", добавив, что сейчас он находится на стадии НИОКР.

"Есть изолированные отдаленные районы, в которых тоже есть необходимость производства электроэнергии, тепла. Они ежегодно сталкиваются с такими проблемами, как северный завоз, очень высокая себестоимость производства электроэнергии, которую в принципе потребители не способны оплачивать", - сказал топ-менеджер о потенциальном применении разрабатываемого реактора.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт, включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов, и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн тонн (через контрольную долю в "Русале").

У компании нет контролирующего акционера: ее основатель Олег Дерипаска в рамках плана по выводу En+ из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4% (выкуплен у ВТБ за $1,58 млрд), у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет около 9,5%.