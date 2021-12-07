Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

СП En+ и Росатома вернулось к реализации проекта реакторов малой мощности

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "АКМЭ" (совместное предприятие En+ и "Росатома") возобновило работу над проектом реакторов малой мощности, сообщил журналистам руководитель энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков.

СП было создано в 2009 году для работы над созданием реактора СВБР-100 мощностью 100 МВт. Изначально стоимость проекта оценивалась в 16-18 млрд рублей. В 2014 году сообщалось, что он испытывает сложности с финансированием.

Хардиков подтвердил, что проект не новый и интерес к нему вызван развитием темы низкоуглеродной энергетики.

"Сейчас понимаем, что экологическая повестка - это новый этап жизни этого проекта, новый стимул для того, чтобы этот проект развивался", - отметил он.

Хардиков назвал проект создания модульного компактного реактора "очень перспективным", добавив, что сейчас он находится на стадии НИОКР.

"Есть изолированные отдаленные районы, в которых тоже есть необходимость производства электроэнергии, тепла. Они ежегодно сталкиваются с такими проблемами, как северный завоз, очень высокая себестоимость производства электроэнергии, которую в принципе потребители не способны оплачивать", - сказал топ-менеджер о потенциальном применении разрабатываемого реактора.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт, включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов, и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн тонн (через контрольную долю в "Русале").

У компании нет контролирующего акционера: ее основатель Олег Дерипаска в рамках плана по выводу En+ из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4% (выкуплен у ВТБ за $1,58 млрд), у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет около 9,5%.

АКМЭ En+ Росатом

Новости

Путин ждет от кабмина предложений по поставкам 10 млрд куб. м газа "Роснефти" в Европу

Путин ждет от кабмина предложений по поставкам 10 млрд куб. м газа "Роснефти" в Европу

"Газпром" купил на торгах три газовых участка в Якутии, многократно взвинтив цены

Расчетный банк WebMoney по предписанию ЦБ РФ приостановил ряд операций

ЕСПЧ удовлетворил иски нелегалов, требовавших не выдворять их из ЕС в Белоруссию

ЕСПЧ удовлетворил иски нелегалов, требовавших не выдворять их из ЕС в Белоруссию

Выдохнули, но не расслабились - участники рынка обсудили ситуацию с "Роснано". Обзор

Выдохнули, но не расслабились - участники рынка обсудили ситуацию с "Роснано". Обзор

Российский авторынок заканчивает год на депрессивной ноте. Обобщение

Российский авторынок заканчивает год на депрессивной ноте. Обобщение
Пандемия коронавируса

В МВФ увидели риски для мировой экономики в появлении новых штаммов COVID

Цены на заправках Москвы растут уже 10 недель подряд

Цены на заправках Москвы растут уже 10 недель подряд

Дума отказалась от "дачной амнистии" на особо охраняемых территориях

Акционеры "Северстали" одобрили дивиденды за III квартал в 85,93 руб. на акцию

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });