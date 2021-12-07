Brent подорожала до $74,85 за баррель

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти замедлили рост к вечеру вторника. Позитивным фактором для рынка стали сигналы о том, что новый штамм COVID-19 "омикрон" является не столь опасным, как ожидали многие.

Данные из ЮАР, где был выявлен новый штамм, не показывают роста числа госпитализаций. Советник президента США Джо Байдена по медицинским вопросам доктор Энтони Фаучи заявил в выходные, что пока нет свидетельств о том, что "омикрон" является более тяжелым, чем другие штаммы.

Тем не менее, многие страны уже ввели ограничения, в частности на полеты по ряду направлений, что, вероятно, все же ограничит спрос на авиационное топливо, хотя последствия могут быть менее серьезными, чем ожидалось ранее.

К 17:39 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,77 (2,42%), до $74,85 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $2,05 (2,95%), до $71,54 за баррель.

Котировки растут вторую сессию подряд и могут достичь максимального значения примерно за две недели, пишет MarketWatch.

Прогноз спроса на нефть "вернулся к позитивному, в то время как предложение остается ограниченным", сказал главный рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам.

Цены на нефть за последнее время понесли существенные потери на фоне неопределенности, связанной с новым вариантом коронавируса и его последствиями для восстановления мировой экономики, а также решением ряда стран высвободить нефть из резервов.

В США 6 декабря был завершен прием заявок на участие в аукционах по продаже нефти из стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR) в декабре. Минэнерго не объявит итоги аукционов ранее 14 декабря, однако, по данным агентства Bloomberg, участие в них приняли, по крайней мере, две зарубежные нефтеперерабатывающие компании.