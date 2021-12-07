Evraz продал южноафриканский актив местной Robusteel

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Новым владельцем южноафриканского актива Evraz - Evraz Highveld Steel and Vanadium - стала Highveld Robusteel. Сделка была закрыта в этом году, сообщила пресс-служба Robusteel.

"Реализация активов Evraz Highveld Steel and Vanadium (EHSV) ведется в рамках процедуры банкротства предприятия. Evraz не оказывает никакого влияния на заключаемые сделки и не получает денежных средств от них в качестве акционера EHSV", - сказал "Интерфаксу" представитель Evraz.

Внешние консультанты EHSV, управляющие предприятием с апреля 2015 года, готовили план по выводу компании из кризиса, который подразумевал ее ликвидацию и увольнение всех сотрудников. На такие меры решено было пойти после того, как местное правительство прекратило субсидирование работников завода, а альтернативных источников финансирования найдено не было.

Управляющие Evraz Highveld предлагали продать компанию. В качестве покупателя рассматривалась зарегистрированная в Гонконге International Resources Ltd (IRL). IRL планировала заплатить за EHSV 20 млн рандов ($1,5 млн) и выдать ей кредит на 350 млн рандов ($26 млн). Кроме того, IRL обязывалась в течение трех лет рассчитаться по кредиту EHSV (150 млн рандов, или $11 млн). Еще один вариант, предложенный гонконгской компанией, подразумевал приобретение бизнеса EHSV за 350 млн рандов и погашение кредита.

Кредиторы EHSV в середине октября 2016 года одобрили продажу компании китайской IRL. Однако позднее структура Evraz - East Metals and Mastercroft - обратилась в Высокий суд ЮАР с требованием признать этот план недействительным. Evraz отмечал, что план по выведению из кризиса, предложенный внешними консультантами, был непроработанным и не отвечал интересам ни одной из заинтересованных сторон.

В 2017 году EHSV ушла с Йоханнесбургской фондовой биржи.

EHSV - вертикально интегрированная компания по производству ванадия и стали. Evraz инвестировал в Highveld летом 2006 года, практически одновременно с появлением у самой группы нового крупного акционера - Романа Абрамовича.

Evraz и Credit Suisse приобрели по 24,9% акций Highveld у Anglo American за $412 млн. По соглашению сторон Evraz получил опцион на выкуп пакета, остававшегося у Anglo American, и доли Credit Suisse. В мае 2007 года Evraz выкупил 29,2% акций южноафриканского производителя ванадия у Anglo American за $238 млн, доведя свою долю в Highveld до 54,1%. После этого в ходе оферты группа выкупила еще 1,89%. Осенью того же года Evraz выкупил за $219 млн 24,9% Highveld, реализовав опцион на покупку этого пакета у Credit Siusse, и довел свою долю в компании до 80,9% (впоследствии она выросла до 85,1%).

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания и один из крупнейших производителей ванадия в мире. Крупнейший акционер - Роман Абрамович (контролирует 28,64%). Александр Абрамов (через Abiglaze Ltd.) контролирует 19,32% капитала, Александр Фролов (Crosland Global Ltd.) - 9,65%, Геннадий Козовой владеет 5,74%, Максим Воробьев - 3,01%.