РСПП предложил давать субсидии и льготы производителям альтернативных продуктов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей сообщил, что подготовил для правительства план по развитию рынка сельскохозяйственных и пищевых технологий в том числе за счет мер государственного стимулирования производства альтернативных продуктов питания.

Альтернативные продукты создаются из белков насекомых или растительных белков.

РСПП предложил предоставлять льготные кредиты проектам по разработке и производству альтернативных продуктов, компенсировать им капзатраты, субсидировать их расходы на закупку оборудования.

Бизнес также просит чиновников упростить процедуру сертификации (например, Global GAP) для альтернативных продуктов питания и сельхозпроизводителей, в том числе среднего и мелкого сегмента. Уже имеющиеся цифровые решения позволят верифицировать качество растительных продуктов с минимальным участием человека, без ручного заполнения данных, говорится в пресс-релизе РСПП.

Союз также предлагает ввести в нормативно-правовую базу само понятие альтернативных продуктов питания и ввести стандарты их производства, маркировки и продажи.

"Объем вложенных средств в венчурные высокотехнологические проекты только в США достиг $239 млрд за три квартала текущего года. В России же сумма инвестиций за три года не превысила $300 млн. При этом в нашей стране есть все условия для развития технологий и экономического прорыва, но не хватает государственной поддержки. Нужно добиться того, чтобы передовые технологии получили свое признание и интерес со стороны правительства РФ", - отметил через персс-службу вице-президент РСПП, председатель комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке союза Игорь Вдовин.

Для создания новой конкурентоспособной экосистемы в российской пищевой промышленности нужно расширить господдержку проектов с применением передовых аргофудтех решений, в том числе по глубокой переработке возобновляемого сырья (зерно, прочее растительное сырье) и производству альтернативных продуктов питания, считают в союзе. РСПП также предлагает государству стимулировать применение биопестицидов и удобрений на основе живых бактерий.

Вдовин также напомнил о негативном воздействии на экологию традиционного сельского хозяйства, на которое приходится около 30% общего объема выбросов парниковых газов.

"Мы можем снизить влияние на окружающую среду, можем начать потреблять меньше ресурсов, таких как земля и вода, практически на 96-97%. И все это благодаря альтернативным источникам питания. Поэтому важно сделать повестку агрофудтеха актуальной для России, привлечь к ней внимание инвесторов, мобилизовать инновационные стартапы", - подчеркнул он.