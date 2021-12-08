Глава мессенджера Meta Cтэн Чудновский покинет компанию в 2022 году

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Вице-президент Meta Platforms Inc (ранее Facebook) Стэн Чудновский, отвечающий за интегрированное с соцсетью Facebook приложение для обмена сообщениями Messenger, сообщил о планах покинуть компанию во втором квартале следующего года.

Чудновский, родившийся в Москве и работающий в Facebook с 2015 года, написал на своей странице в соцсети, что "не планирует выходить на пенсию, но с нетерпением ждет хорошего отпуска на много месяцев".

Ранее в этом году о своем уходе из Meta сообщили сразу несколько топ-менеджеров, в том числе глава Marketplace Дебора Лю, главный директор по выручке Дэвид Фишер, креативный директор Марк Д'Арси, технологический директор Майк Шропфер и руководитель направления криптовалют Дэвид Маркус.

Акции Meta дорожают на 0,4% на электронной сессии среды, с начала года капитализация компании увеличилась на 18% до $884 млрд.