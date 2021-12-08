Нефть ускорила снижение после роста накануне

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили падение в ходе торгов в среду после повышения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:52 МСК составляет $75,09 за баррель, что на $0,35 (0,71%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составляет к этому времени $71,54 за баррель, что на $0,51 (0,71%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Трейдеры ждут публикации официальных данных о запасах энергоносителей в США и продолжают следить за ситуацией с распространением нового варианта коронавируса "омикрон".

Для "омикрона" характерны более мягкие симптомы, чем для других ранее выявленных штаммов, однако он распространяется быстрее и в будущем может больше мутировать, заявил во вторник глава американской Pfizer Альберт Бурла.

В то же время, ученые из Южной Африки после проведения предварительного исследования сообщили, что "омикрон" значительно сокращает уровень антител, вырабатываемый после прививки от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech. Но результаты исследования также показали, что уровень защиты от "омикрона" у тех, кто переболел коронавирусом и сделал прививку, с большей вероятностью будет выше.

Случаи заражения новым штаммом выявлены уже в 50 странах против 35 на конец предыдущей недели, сообщил центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Тем временем данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 3,1 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 2,4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в 18:30 МСК.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают падения запасов на 1,2 млн баррелей.