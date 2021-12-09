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Brent подорожала до $76,42 за баррель

Brent подорожала до $76,42 за баррель
Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в четверг на новых сигналах о том, что распространение штамма коронавируса "омикрон" не будет иметь столь серьезных последствий для мировой экономики, как ожидалось изначально.

8 декабря Pfizer и BioNTech SE опубликовали предварительные результаты лабораторных исследований эффективности вакцины компаний против штамма "омикрон". Исследования показали, что три дозы вакцины обеспечивают уровень защиты от "омикрона", аналогичный двум дозам против обычного вируса CОVID-19.

"Трейдеры начинают понимать, что хотя "омикрон" может привести к некоторому ослаблению спроса, его последствия не будут столь страшными, как ожидалось", - отмечает старший аналитик по нефтяному рынку Рrice Futures Group Фил Флинн.

К 8:15 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,6 (0,79%), до $76,42 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $0,38 (0,5%) - до $75,82 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,7 (0,97%), до $73,06 за баррель. В среду контракт подорожал на $0,31 (0,4%), до $72,36 за баррель.

Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 241 тысячу баррелей, до 432,87 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения на 1,52 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, подскочили на 2,4 млн баррелей, до 30,9 млн баррелей.

Товарные запасы бензина в Штатах выросли на 3,88 млн баррелей, дистиллятов - на 2,73 млн баррелей. Аналитики прогнозировали их повышение соответственно на 2 млн баррелей и 1 млн баррелей.

Добыча нефти в США выросла на 100 тысяч баррелей в сутки, до 11,7 млн б/с, максимума с мая 2020 года, сообщило Минэнерго.

Brent WTI коронавирус Pfizer BioNTech Минэнерго США

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