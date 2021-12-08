Fitch повысило прогноз цен на нефть

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогнозы цен на нефть на ближайшее время, следует из данных декабрьского доклада Global Economic Outlook (GEO).

Аналитики ожидают, что нефть марки Brent по итогам 2021 года в среднем будет стоить $71 за баррель против ожидавшихся в сентябре $63 за баррель. Оценка на следующий год была поднята до $70 за баррель с $55, на 2023 год - до $60 с $53.

Средний уровень цен за прошлый год составлял $43,3 за баррель, за 2016-2020 гг. - $55,8.

По оценкам аналитиков агентства, курс японской нацвалюты на конец текущего года будет находиться в районе 114 иен/$1, в будущем году составит 116 иен/$1, в 2023 году - 110 иен/$1 (в сентябре эти прогнозы составляли соответственно 110 иен, 109 иен и 105 иен). В 2020 году он был равен 103,6 иены.

Курс китайской валюты на конец текущего года ожидается на уровне 6,4 юаня/$1, в два последующих года - 6,7 юаня/$1. В прошлом году он составлял 6,54 юаня.

Оценки для фунта стерлингов на все три года аналитики агентства пересмотрели до $1,35 с предполагавшихся ранее $1,38. В прошлом году британская нацвалюта стоила в среднем $1,34.

Единая европейская валюта в 2021 году будет стоить 0,87 евро/$1, а в последующие два года - 0,9 евро/$1, ожидают эксперты Fitch. Прежний прогноз составлял 0,85 евро/$1 на весь рассматриваемый период. В 2020 году средний курс равнялся 0,81 евро/$1.