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Новак и Дюков дали старт работе подводного газопровода через Обскую губу

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства России Александр Новак и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков в формате телемоста из Санкт-Петербурга дали старт работе подводного арктического газопровода через Обскую губу Карского моря, сообщила "Газпром нефть".

Новый газопровод мощностью 20 млрд куб м в год, реализуемый в рамках проекта "Газ Ямала", обеспечит транспортировку газа с Новопортовского месторождения в Единую систему газоснабжения России. Инвестиции "Газпром нефти" в проект превышают 150 млрд рублей.

"Проект "Газ Ямала" открывает возможности для разработки новых месторождений на юге полуострова Ямал и объединяет их в новый перспективный кластер с потенциалом ежегодной добычи до 10 млн тонн нефти и 20 млрд кубометров газа. Инфраструктура проекта обеспечит сохранение полезного использования попутного нефтяного газа на уровне 95%", - говорится в сообщении "Газпром нефти".

Протяженность газопровода из Новопорта составляет 115,5 км, из них подводный участок - 58,4 км проложен на глубине 5 м ниже уровня дна. Газопровод соединяет производственные объекты полуострова Ямал с газотранспортной магистралью Ямбург - Тула.

Из Салехарда в телемосте принял участие губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Новопортовское месторождение - ключевой арктический проект "Газпром нефти" - одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений на полуострове Ямал. Начальные извлекаемые запасы нефти и конденсата категорий AB1 и В2 составляют 248 млн т, газа - 266 млрд куб м. В 2020 г. добыто 14, 87 млн т.н.э., что на 5% выше результата 2019 г.

Полномасштабное эксплуатационное бурение на Новопортовском месторождении началось летом 2014 года. В мае 2016-го был введен в эксплуатацию нефтеналивной терминал "Ворота Арктики", расположенный в акватории Обской губы в 3,5 км от села Мыс Каменный. Это позволило транспортировать нефть круглогодично: она доставляется до побережья по напорному нефтепроводу протяженностью более 100 км и мощностью 8,9 млн тонн в год, через терминал загружается в танкеры и отправляется потребителям по Северному морскому пути.

Специально для вывоза сырья по заказу "Газпром нефти" построен флот, способный работать в арктических широтах. Под российским флагом ходят семь танкеров класса Arc7 дедвейтом 42 тыс. тонн, а также два ледокола Arc130A ледового класса Icebreaker8.

В рамках проекта "Газ Ямала" ведется расширение установки комплексной подготовки газа Новопортовского месторождения до полноценного газоперерабатывающего завода. Его производительность составит 15 млрд кубометров сухого отбензиненного газа, до 1 млн тонн стабильного газового конденсата и 0,71 млн тонн широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) в год и в последующем может быть увеличена.

Газпром Газпром нефть Александр Новак Александр Дюков Газ Ямала

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