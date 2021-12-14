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Сменился гендиректор компании "Газпром добыча Ямбург"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сменился гендиректор крупнейшей добычной компании "Газпрома" - ООО "Газпром добыча Ямбург".

По сообщению "Газпрома", компанию возглавил Андрей Касьяненко. Прежний гендиректор компании Олег Арно освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Он родился в 1978 году. Окончил Самарский государственный технический университет по специальности "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений". Кандидат технических наук. В структуре "Газпрома" работает около 17 лет. В 2004-2007 годах - оператор производственно-диспетчерской службы, затем оператор по добыче нефти и газа Уренгойского газопромыслового управления ООО "Газпром добыча Уренгой". В 2007-2017 годах прошел путь от инженера производственно-технического отдела службы главного инженера до заместителя генерального директора - главного инженера ОАО "Севернефтегазпром" (СП "Газпрома" с Wintershall Dea и OMV). В 2018-2021 годах - главный инженер - первый заместитель генерального директора "Севернефтегазпрома".

Газпром добыча Ямбург

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