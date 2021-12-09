Госдума приняла закон об "антиотмывочной" платформе ЦБ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон № 1116371-7 о создании на базе Банка России "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, Know Your Customer).

Когда закон вступит в силу (через 90 дней после публикации), ЦБ сможет присваивать российским юридическим лицам (за исключением кредитных организаций) и ИП один из трех уровней "антиомывочного" риска: низкий, средний, высокий.

Одновременно закон обяжет банки вводить внутренний контроль и относить каждого клиента к одной из трех групп риска проведения подозрительных операций: низкий уровень риска, средний, высокий. При отнесении компании к группе высокого риска банк сможет ей запретить ряд операций, и, наоборот, при отнесении к низкой степени риска ей нельзя будет отказать в переводе средств, открытии счетов. Градация по степени риска будет вестись с учетом критериев, установленных ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом.

Закон даст ЦБ право размещать на сайте справочную информацию об отнесении юридических лиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций. Что именно будет раскрываться и каков будет порядок доступа к этой информации, определит нормативный акт ЦБ.

Еще одна поправка касается сроков обновления банками информации о бенефициарных владельцах своих клиентов.

Сейчас компании, работающие с деньгами (банки, профучастники рынка ценных бумаг, страховые компании, НПФ, операторы инвестиционных платформ) должны до приема на обслуживание провести идентификацию клиента, а также по возможности идентифицировать бенефициарных владельцев. Обновлять информацию о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах нужно не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней. Исключение составляют НПФ и регистраторы - они обновляют информацию раз в три года.

Принятый закон разрешит обновлять данные о клиентах низкой степени риска раз в три года.

Еще одна поправка вводит в "антиотмывочный" закон (ФЗ-115) норму, которая обяжет организации до внедрения новых продуктов и сервисов, предназначенных для обслуживания клиентов, оценивать возможность их использования для легализации доходов, полученных преступным путем, и принимать меры, направленные на снижение данной возможности.