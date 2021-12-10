Getty Images выйдет на биржу через слияние со SPAC

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Getty Images Inc., одна из ведущих мировых площадок для хранения и продажи изображений и видеоконтента, объявила, что выйдет на открытый рынок через слияние c CC Neuberger Principal Holdings II, специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC).

Компания будет оценена в $4,8 млрд, что в 15,2 раза превышает прогнозный показатель EBITDA в 2022 году, говорится в пресс-релизе.

В рамках сделки Getty привлечет порядка $1,2 млрд, эти средства планируется направить в том числе на сокращение задолженности.

После завершения слияния (предположительно, в первой половине 2022 года) компания получит листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже с тикером "GETY".