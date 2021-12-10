Акционеры Shell одобрили смену налогового резидентства

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры Royal Dutch Shell Plc одобрили упрощение структуры акционерного капитала, предложенное руководством компании. За перемены проголосовали 99,77% участников внеочередного собрания.

В ноябре Shell объявила, что намерена перейти от двойной структуры акций (типа "A" - Royal Dutch Shell и "B" - Shell Transport & Trading с одинаковыми правами) к одному типу акций, а также отказаться от налогового резидентства в Нидерландах в пользу Великобритании.

Предложенные руководством изменения получили одобрение 99,77% акционеров в ходе состоявшегося в пятницу внеочередного собрания.

Председатель совета директоров Shell Эндрю Макензи заявил, что компания планирует осуществить изменения как можно быстрее.

"Совет директоров полагает, что упрощение структуры акционерного капитала повысит конкурентоспособность Shell, а также ускорит как выплаты акционерам, так и реализацию стратегии компании по достижению нулевого показателя чистых выбросов к 2050 году", - отметил Макензи.

Компания также откажется от слов "Royal" и "Dutch" в названии.

С момента слияния Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij и Shell Transport and Trading Company Shell в 2005 году, объединенная компания зарегистрирована в Великобритании с нидерландским налоговым резидентством и двойной структурой акций. С самого начала не предполагалось, что структура акций A/B будет постоянной.