Эдди Астанин покинет пост главы НКЦ в начале 2022г

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Эдди Астанин в 2022 году покинет пост главы Национального клирингового центра (НКЦ), рассказали "Интерфаксу" несколько источников на финансовом рынке и подтвердили в "Мосбирже".

О своем уходе Астанин заявил коллегам в НКЦ, Банке России и на "Московской бирже", сказали два собеседника агентства. Он планирует покинуть свой пост в первом квартале следующего года, отметил другой источник. Но это случится не раньше того, как ему найдут замену, добавил еще один собеседник агентства. Кандидатов на пост главы НКЦ пока нет, заявили два источника.

Один из знакомых Астанина, говоря о причине ухода, отметил, что тот выполнил за этот год работы свой личный план по трансформации НКЦ. По информации двух источников "Интерфакса", Астанин останется членом наблюдательного совета Национального расчетного депозитария (НРД) и совета директоров SWIFT, других планов по новой работе пока нет.

"Эдди Астанин был приглашен в НКЦ для повышения операционной эффективности и надежности компании с учетом его опыта построения и развития НРД. Основные задачи первого этапа трансформации к настоящему времени выполнены. В этой связи Эдди обратился к набсовету НКЦ с просьбой освободить его от обязанностей главы НКЦ до марта-апреля следующего года и передать полномочия новому руководителю компании. Планируется, что Эдди останется в группе "Московская биржа" и продолжит работу в набсовете НРД", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мосбиржи".

Эдди Астанин возглавил НКЦ летом 2020 года. Вообще в группе "Московская биржа" он работает с 1994 года. В течение первых 11 лет прошел путь от ведущего экономиста до директора департамента государственных ценных бумаг и инструментов денежного рынка ММВБ. В 2005 году перешел на работу в "Национальный депозитарный центр". После преобразования в 2010 году НДЦ в НРД возглавил правление НРД.

До лета 2020 года НКЦ руководил Алексей Хавин, затем входил в состав правления "Мосбиржи" и был управляющим директором по международному сотрудничеству и глобальным рынкам, в марте 2021 года он покинул группу.

"Национальный клиринговый центр" создан в мае 2006 года, он выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на российском финансовом рынке. Банк России присвоил НКЦ статус квалифицированного центрального контрагента и признал системно значимым центральным контрагентом. Главная и основная функция НКЦ - обеспечивать поддержание стабильности на обслуживаемых сегментах финансового рынка за счет осуществления современной, отвечающей международным стандартам системы управления рисками и предоставлять участникам такие клиринговые услуги, которые позволяют им эффективно использовать направляемые на рынок средства.