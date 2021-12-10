Россельхознадзор сообщил о готовности КНР открыть рынок для российского зерна

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Китай готов открыть свой рынок для поставок зерна из всех регионов России, заявил на форуме "Сделано в России" замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.

"Как вы знаете, они достаточно серьезные нам ограничения предъявляли, и открыты мы всего лишь на поставки этой группы товаров из семи регионов Российской Федерации, причем не самых "зерновых". Это Дальний Восток, это Сибирь, и, соответственно, это не то, куда мы стремимся, конечно. Я думаю, что в этом году будет подписан протокол и соглашение, непосредственно уже с ними согласовали формулировки, совместно с министерством сельского хозяйства, и будет открыт этот рынок для всех регионов Российской Федерации, которые заинтересованы в экспорте зерновой группы в Китай", - сказал чиновник.

"Китай достаточно интересный рынок, емкость очень приличная: порядка 11 млн тонн кукурузы, порядка 8-9 млн тонн зерна и что-то невероятное - 85 млн тонн сои", - отметил он.

Китай по итогам 2020 года вошел в десятку крупнейших импортеров российского зерна, закупив 1,9 млн тонн. За 10 месяцев 2021 года этот показатель составил 1,8 млн тонн.

Протокол о фитосанитарных требованиях, предъявляемых к пшенице, экспортируемой из России в Китай, был подписан 1 ноября 2017 года в Пекине. Он дал старт поставкам российского зерна в Китай. В 2019 году Россия и Китай подписали новые соглашения, расширяющие возможности поставок российской продукции на китайский рынок. В частности, число регионов, которые имеют право на экспорт пшеницы на китайский рынок, увеличилось до семи (это Красноярский и Алтайский края, Омская, Амурская, Челябинская, Новосибирская и Курганская области). Также был отменен принцип регионализации при закупках российских соевых бобов.

Выступая на форуме в пятницу, Кармазин также сообщил, что Россельхознадзор ведет переговоры о смягчении фитосанитарных требований к российскому зерну для поставок в Индонезию и Вьетнам.

Индия, по его словам, ждет поставки пробной партии чечевицы из России. "Они дали нам на это время полгода, готовы принять, полностью исследовать и открыть этот рынок. Емкость достаточно большая", - отметил замглавы Россельхознадзора.