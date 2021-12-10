Доллар и евро подешевели на 21 копейку

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро к вечеру пятницы отыграли часть дневных потерь, но продолжают немного снижаться на "Московской бирже" на фоне фиксации прибыли перед выходными днями.

К 19:00 доллар подешевел на 21,5 копейки, до 73,47 рубля. Евро подешевел на 21 копейку, до 83,03 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 21,28 копейки - до 77,77 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько сократил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах на фоне фиксации прибыли перед выходными днями. Между тем инвесторы продолжают находиться в ожидании повышения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России в следующую пятницу, 17 декабря. Ранее Банк России, обещавший уделить особое внимание анализу данных по инфляции за ноябрь, после их публикации не стал корректировать сигнал по ключевой ставке перед началом "недели тишины".

Отсчет "недели тишины" начался в пятницу, 10 декабря.

В четверг ЦБ ограничился коротким комментарием, констатировав, что устойчивая составляющая инфляции в ноябре оставалась высокой. Полный текст информационно-аналитического комментария "Динамика потребительских цен" за ноябрь регулятор опубликует в день совета директоров по ставке.

Росстат в среду вечером сообщил, что инфляция в России в ноябре 2021 года составила 0,96% после 1,11% в октябре (совпав с ожиданиями аналитиков). За январь-ноябрь 2021 года цены выросли на 7,51%. В годовом выражении инфляция в ноябре 2021 года ускорилась до 8,40% (максимума с января 2016 года) с 8,13% на конец октября.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорилас, что в декабре совет директоров ЦБ будет рассматривать варианты от сохранения ставки до ее повышения на 100 базисных пунктов (б.п.). Это предусматривает и диапазон средней ключевой ставки с 25 октября до конца года на уровне 7,5-7,7%. Сохранение ставки и повышение ее небольшим шагом в 25 б.п. маловероятно.

Ключевая ставка ЦБ с начала этого года выросла на 3,25 процентного пункта (п.п.). Первый шаг в сторону нормализации ДКП регулятор сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле ЦБ повысил ее еще на 50 б.п. - до 5,0%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%, в сентябре - на 25 б.п. - до 6,75%, в октябре - сразу на 75 б.п. - до 7,50%.

Согласно опубликованным в пятницу данным об инфляции в США, потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре взлетели на 6,8% относительно того же месяца прошлого года. Это максимальные темпы роста с июня 1982 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 6,2% месяцем ранее и совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics. Таким образом, показатель остается выше целевой отметки ФРС в 2% уже девятый месяц подряд.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 4,9% за год, что стало самым значительным скачком с июня 1991 года.

Между тем, инвесторы довольно позитивно восприняли данные. С учетом того, что показатель совпал с прогнозами, они надеются, что темпы роста цен достигли или вплотную приблизились к пиковым значениям, сообщила The Wall Street Journal.

Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 70,4 пункта с ноябрьского значения в 67,4 пункта, которое было минимальным за 10 месяцев, свидетельствуют также предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 67,1 пункта, сообщает Trading Economics.

Цены на нефть продолжают подниматься в ходе вечерних торгов в пятницу после падения примерно на 2% по итогам предыдущей сессии.

Трейдеры оценивают прогнозы спроса на фоне сохраняющихся опасений негативного влияния нового штамма коронавируса "омикрон" на экономику, пишет Trading Economics. При этом сообщения ученых и специалистов о том, что симптомы "омикрона" слабее ранее выявленных штаммов и его распространение может не вызвать сильной экономической рецессии, как это предполагали ранее, вносят долю оптимизма в настроение участников рынка.

К 19:01 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,59% - до $74,86 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,73% - до $71,46 за баррель.

Негативным фактором, сдерживающим рост котировок, по-прежнему остаются опасения по поводу китайской экономики, обремененной проблемами в секторе недвижимости, на который приходится значительная доля ВВП. Дальнейшее падение темпов роста экономики КНР может повлечь за собой сокращение импорта нефти этой страной, являющейся одним из крупнейших потребителей энергоресурсов. Это непосредственно скажется на мировом спросе.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, рубль в пятницу преимущественно торгуется в узком диапазоне 73,3-73,5 руб./$1 на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении геополитических рисков. "Давление также присутствует и на долговом рынке в преддверии заседания Банка России - доходности ОФЗ сегодня растут на 3-5 б.п. Фондовый рынок также закрывает неделю в минусе - индексы МосБиржи и РТС снижается более чем на 1%. Отдельно напряжение на рынке также создает распространение нового штамма COVID-19, негативное последствие которого пока еще сложно оценить", - отмечает Наумова.

"Основным внешним поддерживающим фактором для национальной валюты выступила динамика цен на нефть. При этом ситуация в валютах развивающихся стран не давала дополнительных поводов для направленного движения. Отметим, что пара "доллар-рубль" в рамках сегодняшней сессии смогла уйти под краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов октября, что может говорить в пользу дальнейшего укрепления рубля. При этом в ближайшие дни она может протестировать поддержку на уровне 73 рублей. В дальнейшем, рубль получит поддержку со стороны приближающегося налогового периода, что, в случае улучшения внешней конъюнктуры, будет способствовать отступлению американской валюты под данную отметку", - говорит главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 0,61 копейки, до 73,6059 рубля за $1, и уменьшил курс евро на 22,86 копейки, до 83,1158 рубля за евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 15,74 копейки по отношению к четвергу и составил 73,4736 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 16,63 копейки и составил 73,4891 рубля.. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 028,38 млн, из которых $860,323 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 168,057 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 43,78 копейки, до 82,9312 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 40,86 копейки и составил 82,9161 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 559,199 млн евро, из которых 134,114 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 425,085 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в основном лишь слегка изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,69% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 7,82% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 8 б.п. - до 8,63% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 9,16% и 9,27% годовых.

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