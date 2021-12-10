Индексы РТС и Мосбиржи снизились в пределах 1,4%

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил пятницу и неделю снижением под давлением продаж после выхода в США статистики об ускорении потребительской инфляции в ноябре, которая усиливает ожидания скорого ужесточения монетарной политики Федрезерва США.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 1,4%, до 3760,23 пункта, индекс РТС снизился на 1,2%, до 1612,25 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,3%.

Доллар подешевел на 22 копейки, до 73,47 рубля.

За неделю индексы РТС и МосБиржи снизились на 3,4-3,9%, доллар подешевел на 36 копеек.

Подешевели расписки OZON (-4,3%), акции "АЛРОСА" (-3,8%), "Яндекса" (-3,2%), ВТБ (-2,8%), UC Rusal (-2,8%), Сбербанка (-2,5% и -1% "префы"), "Газпрома" (-2,1%), "Татнефти" (-2%), "Сургутнефтегаза" (-1,9%), "Московской Биржи" (-1,6%), АФК "Система" (-1,6%), "Роснефти" (-1,5%), "Аэрофлота" (-1,4%), "Норникеля" (-1,4%), ПАО "Полюс" (-1,2%), "Магнита" (-1,1%), "Интер РАО" (-1%), "РусГидро" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "МТС" (-0,2%).

Экспортные пошлины на металлургическую продукцию, введенные в этом году с 1 августа на временной основе, не будут продлеваться после 1 января 2022 года, в противном случае пострадала бы конкурентоспособность российских компаний, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Подорожали расписки TCS Group (+1,5%), акции Polymetal (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%).

Выросли "префы" "Транснефти" (+5,4%, до 152,5 тысячи рублей) на корпоративных новостях - совет директоров ПАО подтвердил планы проведения дробления акций в 2022 году. В компании уверены, что "данная мера повысит удобство проведения операций с обращающимися на "Московской бирже" привилегированными акциями компании для розничных инвесторов".

Совет директоров "Транснефти" также поддержал предложение по переходу на выплату дивидендов два раза в год, что позволит обеспечить более равномерное получение доходов акционерами. Перейти к выплате промежуточных дивидендов компания планирует начиная с дивидендов за 6 месяцев 2022 года.

Как отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Александр Щербаков, в преддверии выходных российские индексы снизились вслед за азиатскими и европейскими площадками. Негативное влияние оказал фактор пятницы, когда часть инвесторов для снижения риска по портфелям закрывали свои позиции в преддверии выходных. Против снижающегося рынка в лидеры роста вышли "префы" "Транснефти" на планах компании по дроблению акций и переходу на выплату дивидендов дважды в год. Дробление акций позволит сделать бумаги доступнее розничным инвесторам, что должно способствовать увеличению ликвидности по ним. В аутсайдерах выступили акции "Акрона", которые снизились после роста на 11% накануне, несмотря на закрытие реестра в пятницу для получения дивидендов.

В Азии в пятницу индексы снизились (японский Nikkei 225 потерял 1%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,2%), проседает Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,1-0,4%) и растут США (индексы прибавляют 0,1-0,3%).

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре выросли на 6,8% в годовом выражении - до максимума с 1982 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 6,2% месяцем ранее и совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Данные об усилении инфляции повышают ожидания более быстрого сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системой (ФРС), несмотря на риски, связанные со штаммом "омикрон".

На нефтяном рынке цены к вечеру растут после отката накануне. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 по Москве составляла $75,02 за баррель (+0,8% и -1,9% накануне).

На рынке сохраняются опасения по поводу экономики КНР на фоне проблем крупных застройщиков страны. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте китайского девелопера Kaisa Group Holdings Ltd. до "ограниченного дефолта" с уровня "C". Кроме того, агентство присвоило крупному застройщику страны China Evergrande рейтинг "ограниченный дефолт".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Акрона" (-8,6%), ПАО "GTL" (-7,6%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-7,3%), расписки Cian (-6,7%), "ИК Русс-инвест" (-5,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-4,9%), ПАО "Белуга групп" (-4,8%), ПАО "Русолово" (-4,5%).

Совокупные продажи грузовиков ПАО "КАМАЗ" (-1,1%) на российском и экспортных рынках по итогам 11 месяцев 2021 года превзошли результаты продаж за весь прошлый год на 5,4%, сообщил заместитель генерального директора компании Рустам Шамсутдинов.

Подорожали бумаги ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+11,8%), инвестхолдинга SFI (+2,2%), АДР HeadHunter (+1,5%), бумаги "Трубной металлургической компании" (+1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 83,62 млрд рублей (из них 22,82 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,59 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,11 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").