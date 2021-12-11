Эстония не будет запускать на Новый год дополнительные маршруты для туристов из России

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Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Эстонии, несмотря на некоторое восстановление туризма, предназначенных для российских туристов новогодних праздников и дополнительных поездов в этом году из-за пандемии не будет, пишет портал телерадиовещания ERR.

До коронавируса российские туристы были очень важны для эстонских отелей и ресторанов, поскольку из-за долгих выходных проводили в Эстонии не только Новый год, но и начало января. Для них пускали дополнительные поезда и автобусы, а рождественский рынок в Таллине работал, пока не уедет последний российский турист.

"В этом году особых ожиданий нет, весь год был очень сложным. Мы видим некоторое восстановление, и из России по сравнению с весной и прошлым годом приезжает больше людей, но это восстановление такое незначительное. Это не так, что российские туристы вернулись и мы можем сфокусироваться на них, устраивать праздники", - сказала исполнительный директор Эстонского союза отелей и ресторанов Киллу Майдла (Killu Maidla).

С допандемийными временами интерес у российских туристов к Эстонии не сравнить. По сравнению с 2019 годом пассажиропоток между Таллином и Петербургом сократился на 75%, отмечает ERR.

По словам пресс-секретаря "Эстонской железной дороги" Моники Лиллес (Monoka Lilles), железнодорожного сообщения между Эстонией и Россией сейчас нет и не будет в ближайшие полгода, поскольку, когда люди не могут пересечь границу, смысла гонять пустой поезд нет. Предприятие готово восстановить сообщение сразу, как только будут ослаблены ограничения на пересечение.