Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Эстония не будет запускать на Новый год дополнительные маршруты для туристов из России

Эстония не будет запускать на Новый год дополнительные маршруты для туристов из России
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Эстонии, несмотря на некоторое восстановление туризма, предназначенных для российских туристов новогодних праздников и дополнительных поездов в этом году из-за пандемии не будет, пишет портал телерадиовещания ERR.

До коронавируса российские туристы были очень важны для эстонских отелей и ресторанов, поскольку из-за долгих выходных проводили в Эстонии не только Новый год, но и начало января. Для них пускали дополнительные поезда и автобусы, а рождественский рынок в Таллине работал, пока не уедет последний российский турист.

"В этом году особых ожиданий нет, весь год был очень сложным. Мы видим некоторое восстановление, и из России по сравнению с весной и прошлым годом приезжает больше людей, но это восстановление такое незначительное. Это не так, что российские туристы вернулись и мы можем сфокусироваться на них, устраивать праздники", - сказала исполнительный директор Эстонского союза отелей и ресторанов Киллу Майдла (Killu Maidla).

С допандемийными временами интерес у российских туристов к Эстонии не сравнить. По сравнению с 2019 годом пассажиропоток между Таллином и Петербургом сократился на 75%, отмечает ERR.

По словам пресс-секретаря "Эстонской железной дороги" Моники Лиллес (Monoka Lilles), железнодорожного сообщения между Эстонией и Россией сейчас нет и не будет в ближайшие полгода, поскольку, когда люди не могут пересечь границу, смысла гонять пустой поезд нет. Предприятие готово восстановить сообщение сразу, как только будут ослаблены ограничения на пересечение.

Эстония Россия

Новости по теме

Новости

Платформа для торговли кофе начала работу в Шанхае

Платформа для торговли кофе начала работу в Шанхае
Пандемия коронавируса

Хитроу столкнулся с массовой отменой деловых поездок

Хитроу столкнулся с массовой отменой деловых поездок

Инфляция в Бразилии в ноябре достигла максимума за 18 лет

Инфляция в Бразилии в ноябре достигла максимума за 18 лет

Венгрия ограничила выдачу виз российским туристам

Мантуров спрогнозировал рост онлайн-торговли в 2021 году на 40%

Мантуров спрогнозировал рост онлайн-торговли в 2021 году на 40%

Суд прервал работы на шахте "Сибуглемета" по жалобе жены горняка на метан в выработках

Суд прервал работы на шахте "Сибуглемета" по жалобе жены горняка на метан в выработках

Белоусов спрогнозировал третью волну мировой инфляции в 2022 году

Клиенты Сбербанка жалуются на сбой в работе онлайн-банка

Акции Daimler упали на 16% после начала торгов бумагами его бывшего подразделения

Акции Daimler упали на 16% после начала торгов бумагами его бывшего подразделения

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 15 декабря повысится до $91 за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 15 декабря повысится до $91 за тонну
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });