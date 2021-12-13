Цена газа в Европе достигла максимума с начала октября

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе превысила $1350/тыс. куб. м, что является максимальным показателем с начала октября, когда цена взлетала почти до немыслимых $2000 за тысячу кубов.

В понедельник утром цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 116,395 евро за МВт.ч, то есть $1358 за тысячу кубометров.

В ноябре контракт "на день вперед" торговался на TTF в среднем по $945, в декабре - $1134 за тысячу кубометров. С начала года среднее значение контракта достигло $512.

Комментаторы связывают очередной скачок цен с воскресной публикацией во Frankfurter Allgemeine Zeitung о позиции новой главы германского МИД Анналены Бербок относительно газопровода "Северный поток 2". Газета отмечает, что политик как представитель партии "Зеленых" всегда выступала против строительства газопровода, однако после как переговорщику по коалиции ей пришлось согласиться с тем, что Социал-демократическая партия Германии не будет готова отказаться от газопровода, который уже достроен. Однако теперь на посту главы МИД Германии Бербок постоянно напоминают о ее предыдущей позиции.

Текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг уже отметки 62,83% от их максимальной вместимости (данные на утро воскресенья) - это на 17 процентных пунктов ниже среднего значения за последние пять лет.

Прогноз погоды в Европе на наступившую неделю предполагает очередную оттепель (почти что, как в те же дни прошлого года).

Ветряная генерация на минувшей неделе (6-12 декабря) обеспечила 15,6% энергобаланса Европы после 18,5% неделей ранее (29 ноября - 5 декабря).