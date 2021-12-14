Нефть продолжает дешеветь из-за опасений по поводу коронавируса

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок торгуются в минусе утром во вторник после снижения накануне, вызванного новой волной опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве составила $74,07 за баррель, что на $0,32 (0,43%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,76 (1%) - до $74,39 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составили к этому времени $70,92 за баррель, опустившись на $0,37 (0,52%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии. К закрытию торгов накануне стоимость этих контрактов снизилась на $0,38 (0,5%) и составила $71,29 за баррель.

"Похоже, что дело снова в COVID, поскольку быстро распространяющийся штамм "омикрон" вызывает серьезные опасения по поводу спроса на нефть, так как страны возвращаются к частичным или полным локдаунам, - сказал рыночный аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада. - Даже более мягкие ограничения, такие как работа из дома, сокращают спрос на нефть, поскольку люди перестают ездить на работу".

Великобритания и Норвегия ужесточили эпидемиологические ограничения после того, как в Британии был зафиксирован первый случай смерти от нового штамма. Тем временем в Китае "омикрон" был впервые выявлен в городе Тяньцзинь.

Между тем накануне Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) накануне спрогнозировала, что влияние нового штамма окажется "слабым и краткосрочным, поскольку мир лучше готов для борьбы с COVID-19 и связанными с ним проблемами". Также альянс в своем ежемесячном отчете сохранил оценку глобального спроса на нефть в 2021 году на уровне 96,63 млн б/с, на 2022 год - на уровне 100,79 млн б/с.