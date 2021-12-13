В Китае выявили первый в стране случай "омикрона"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Власти Китая сообщили, что выявили первый в стране случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", передает в понедельник китайское телевидение.

По его данным, данный штамм обнаружен у человека, недавно вернувшегося из-за рубежа в город Тяньцзинь на севере страны.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.