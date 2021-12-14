Обвал рынка акций РФ сменился локальным отскоком

Индекс МосБиржи отыграл более 150 пунктов

Фото: Jesada Wongsa/EyeEm/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Обвальное падение рынка акций РФ на утренней сессии во вторник из-за вероятного срабатывания сигналов stop-loss и "маржин-колов" на фоне массовых распродаж в связи с сохраняющимися геополитическими рисками вокруг России сменилось локальным отскоком; индекс МосБиржи, рухнувший ниже 3400 пунктов, смог отыграть более 150 пунктов.

К 8:16 по Москве индекс МосБиржи составил 3502,1 пункта (-3,1%); в первые полчаса торгов индекс падал более чем на 6% - в район 3350 пунктов (минимум с конца февраля).

Основные blue chips, упавшие на 5-10%, сократили потери до 3-5%.

В лидерах отката выступают акции "АЛРОСА" (-5%), "Норникеля" (-4,7%), "Газпрома" (-4,3%), АФК "Система" (-4,3%), "НЛМК" (-4,2%), "НОВАТЭКа" (-3,7%), МосБиржи (-3,7%), "Русала" (-3,6%), ВТБ (-3,6%), "Сургутнефтегаза" (-3,6%), "Северстали" (-3,5%), "Татнефти" (-3,3%), "Роснефти" (-3,2%).

Дополнительное давление на рынок оказало наметившееся ухудшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках (Brent опустилась в район $74 за баррель) на фоне возросших опасений негативного влияния нового штамма коронавирусной инфекции на мировую экономику.