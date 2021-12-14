Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Обвал рынка акций РФ сменился локальным отскоком

Индекс МосБиржи отыграл более 150 пунктов

Обвал рынка акций РФ сменился локальным отскоком
Фото: Jesada Wongsa/EyeEm/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Обвальное падение рынка акций РФ на утренней сессии во вторник из-за вероятного срабатывания сигналов stop-loss и "маржин-колов" на фоне массовых распродаж в связи с сохраняющимися геополитическими рисками вокруг России сменилось локальным отскоком; индекс МосБиржи, рухнувший ниже 3400 пунктов, смог отыграть более 150 пунктов.

К 8:16 по Москве индекс МосБиржи составил 3502,1 пункта (-3,1%); в первые полчаса торгов индекс падал более чем на 6% - в район 3350 пунктов (минимум с конца февраля).

Основные blue chips, упавшие на 5-10%, сократили потери до 3-5%.

В лидерах отката выступают акции "АЛРОСА" (-5%), "Норникеля" (-4,7%), "Газпрома" (-4,3%), АФК "Система" (-4,3%), "НЛМК" (-4,2%), "НОВАТЭКа" (-3,7%), МосБиржи (-3,7%), "Русала" (-3,6%), ВТБ (-3,6%), "Сургутнефтегаза" (-3,6%), "Северстали" (-3,5%), "Татнефти" (-3,3%), "Роснефти" (-3,2%).

Дополнительное давление на рынок оказало наметившееся ухудшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках (Brent опустилась в район $74 за баррель) на фоне возросших опасений негативного влияния нового штамма коронавирусной инфекции на мировую экономику.

МосБиржа

Новости по теме

Новости

Нефть продолжает дешеветь из-за опасений по поводу коронавируса

Рынок акций РФ открылся во вторник снижением индекса МосБиржи на 6,4%

Рубль во вторник утром незначительно снизился к доллару и евро

Рубль во вторник утром незначительно снизился к доллару и евро

Ростуризм предупредил о высоком риске банкротств туроператоров в начале 2022 года

Ростуризм предупредил о высоком риске банкротств туроператоров в начале 2022 года

Индекс МосБиржи опустился в понедельник ниже 3700 пунктов

Украинская "дочка" Сбербанка России сменила название

Автодилер "Ключавто" приобретет 100% "Рольфа"

Автодилер "Ключавто" приобретет 100% "Рольфа"

Лукашенко снова пригрозил прекратить транзит газа в Европу из-за санкций

Лукашенко снова пригрозил прекратить транзит газа в Европу из-за санкций

Владимир Кириенко назначен гендиректором VK

Владимир Кириенко назначен гендиректором VK

S&P изменило прогноз рейтингов Турции на "негативный"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });