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Минпромторг предложил распространить налоговый маневр на производителей радиоэлектроники

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает распространить на производителей радиоэлектроники налоговый маневр, действующий в отношении IT-компаний, пишет газета "Коммерсантъ".

В частности, речь идет о снижении ставки по налогу на прибыль в отрасли до 3% и совокупного тарифа страховых взносов до 7,6% для компаний, следует из письма Минпромторга российским разработчикам радиоэлектронной продукции, на которое ссылается газета. Ожидается, что 14 декабря комитет по промышленности и торговле Госдумы рассмотрит соответствующий законопроект. Инициатива может вступить в силу с 2023 года.

Организации, претендующие на льготы, должны будут предоставить Минпромторгу информацию о размере экономической выгоды от нового налогового маневра, говорится в письме.

Размер прямого налога на прибыль для организаций зависит от конечных финансовых результатов деятельности компании. Основная ставка для российских компаний составляет 20%. База для исчисления страховых взносов определяется как сумма выплат организаций физическим лицам, то есть зарплат. Для основной категории плательщиков установлен тариф страховых взносов в размере 30%.

С 1 января 2021 года аналогичные налоговые льготы действуют для IT-компаний. По данным Минцифры, налоговым маневром воспользовались более 6 тыс. организаций. Министр Максут Шадаев на встрече с Владимиром Путиным в ноябре говорил, что с января по сентябрь дополнительные отчисления затронутых маневром компаний принесли бюджету 48 млрд рублей.

Минпромторг РФ

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