Россия может удвоить экспорт электроэнергии по итогам 2021 года

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" ожидает роста экспорта электроэнергии из РФ по итогам 2021 г. почти вдвое, до 21,5 млрд кВт.ч. Об этом сообщил гендиректор компании Борис Ковальчук в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Это будет исторический максимум поставок компании, добавил он.

"А маржинальная доходность экспорта вырастет более чем в четыре раза, до соответствующего исторического максимума", - уточнил топ-менеджер.

В 2021 г. "Интер РАО" после длительного перерыва вернулась на рынок Грузии, а также транзитом через эту страну осуществляла поставки электроэнергии в Армению и Турцию. Исторического максимума достигнут поставки в Китай. Кроме того, впервые за долгое время за коммерческими поставками обратился Казахстан, рассказал Ковальчук о ключевых событиях года.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии.