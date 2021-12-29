Мосбиржа обнаружила отсутствие у "Русала" дивидендной политики в должном статусе

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Мосбиржа выявила несоответствие "Русала" требованию по наличию утвержденного советом директоров отдельного документа, определяющего дивидендную политику эмитента, следует из сообщения биржи. "Русал" планирует устранить это нарушение, приведя дивидендную политику в соответствие с нормативом биржи.

Несоответствие требованиям по корпоративному управлению связано с вступлением в силу новой редакции правил листинга Мосбиржи, утвержденной в начале декабря этого года.

Согласно правилам листинга биржи, эмитент должен исправить нарушение в срок до полугода. При этом изменений в этот период в торгах не будет.

В "Русале" пояснили, что речь идет о технической стороне вопроса - об оформлении существующей дивидендной политики в надлежащем статусе, отметил представитель компании.

"Компания устранит это нарушение в срок", - добавил он.

Дивидендная политика "Русала" была одобрена советом директоров компании в августе 2015 года. Она предполагает выплаты 15% от скорректированной EBITDA (включающей дивиденды от "Норникеля" ) при условии соблюдения кредитных соглашений и ковенантов.

Единственные с 2008 года выплаты в рамках этой дивполитики "Русал" осуществил в 2017 году, когда перечислил акционерам $0,0197 на акцию (всего около $300 млн). После этого компания отказывалась от выплаты дивидендов из-за низких цен на алюминий, неблагоприятной макроэкономической ситуации и санкций США. По итогам 2020 года и первого полугодия 2021 года "Русал" вновь принял решение не распределять прибыль, несмотря на высокие цены на алюминий, улучшение финансового положения и поступление $1,4 млрд от продажи акций "Норникеля" в ходе buyback в этом году (и $900 млн от дивидендов). Эти средства компания потратит на инвестпрограмму и погашение части долга.

Вопрос о выплате дивидендов дважды в этом году ставил Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров, контролирующий более 25% акций "Русала". Первая инициатива - о выплатах за первое полугодие - была отклонена советом, который контролируют представители менеджмента, En+ и согласованные OFAC независимые директора. На внеочередном собрании акционеров в сентябре против выплаты дивидендов проголосовало 62% зарегистрировавшихся акционеров, "за" - 31,9%.

Предложение о выплате дивидендов за 9 месяцев акционеры "Русала" рассмотрят на собрании 10 января. Совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам голосовать против.

По мнению Sual, "Русал" пользуется надуманными предлогами, чтобы не осуществлять даже минимальные выплаты, несмотря на устойчивое финансовое положение компании и значительную прибыль, полученную за 9 месяцев 2021 года.

"Русал", в свою очередь, объясняет, что продолжает фокусироваться на сокращении долговой нагрузки, связанной с приобретением доли в ГМК "Норильской никель", а также готовится к реализации программы масштабной перестройки алюминиевых заводов в Сибири, которая оценивается в сумму порядка 380 млрд руб.

Основным акционером "Русала" (57%) является En+. Sual Partners Виктора Вексельберга владеет 25,72% "Русала". Free float "Русала" - 17,4%.