"АвтоВАЗ" отправил в простой вечернюю смену одной из трех линий в Тольятти

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" в связи с отсутствием комплектующих изделий приостановил сборку на производственной линии N1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan) в вечернюю смену 15 декабря, сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев.

"Сегодня в связи с отсутствием комплектующих изделий для вечерней смены на производстве в ПАП В0 объявлен простой. Завтра по плану на площадке "АвтоВАЗа" будут работать все три производственные линии", - сказал Зайцев.

Выпуску Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan удавалось избежать простоя более четырех недель, в то время как работа производственной линии №5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) была приостановлена на четыре дня уже в декабре.

"АвтоВАЗ" с весны вынужден вводить временные простои на производстве. Компания пытается нагнать приостановки шестидневными рабочими неделями, но и их приходилось отменять из-за дефицита автокомпонентов.

Так, после корпоративного отпуска, продлившегося с 26 июля по 15 августа, "АвтоВАЗ" останавливал производство в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов, поставляемых самарским представительством компании Bosch (OOO "Роберт Бош Самара").

Планировалось, что после нормализации ситуации с комплектующими завод восполнит производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен. Так, суббота 25 сентября стала рабочей для производственной линии №1, а затем 4 и 11 декабря - для производственных линий №1 и №3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend).

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).