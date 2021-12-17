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"АвтоВАЗ" объявил рабочими выходные для двух сборочных производств

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Руководство "АвтоВАЗа" издало приказы о работе в выходные дни 18 и 19 декабря производственных линий N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) и N1 (B0, модели Lada Largus и X-ray, Renault Sandero и Logan) соответственно, сообщает профсоюз предприятия в соцсетях.

18 декабря будет организована 8-часовая смена для сборочного производства Lada Niva Legend, 19 декабря - 10-часовая смена для сборочного производства модели Lada Largus и X-ray, Renault Sandero и Logan.

Сборочная линия N1 была вынуждена приостановить производство в связи с нехваткой чипов в вечернюю смену 15 декабря и всю рабочую смену 16 декабря.

"АвтоВАЗ" с весны вынужден вводить временные простои на производстве. Компания пытается нагнать приостановки 6-дневными рабочими неделями, но и их приходилось отменять из-за дефицита автокомпонентов.

В пятницу 17 декабря "АвтоВАЗ" из-за нехватки комплектующих остановил сборку на производственной линии N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) в вечернюю смену, сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев. По его словам, на линии объявлен простой.

Выпуск Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan держался без приостановки производства более четырех недель, в то время как работа производственной линии N5 останавливалась на четыре дня уже в декабре, а в ноябре рабочими стали лишь восемь дней.

АвтоВАЗ Сергей Зайцев Тольятти Lada

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