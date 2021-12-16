Audi увеличит инвестиции в производство электрокаров до 18 млрд евро

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Audi AG сообщил, что планирует увеличить инвестиции в производство электрокаров и гибридных автомобилей до 18 млрд евро с прежних 15 млрд евро в 2022-2026 годах. Эта сумма входит в расчет совокупных инвестиций компании в НИОКР объемом 37 млрд евро.

"Основываясь на этом инвестиционном плане, в центре внимания (для компании - ИФ) до 2026 года остается последовательная реализация дорожной карты по выпуску полностью или частично электрических моделей автомобилей", - отметил член правления по финансовым и юридическим вопросам Audi Юрген Риттерсбергер.

План инвестиций Audi будет обеспечен за счет пятилетнего бюджета в 159 млрд евро германского автомобилестроительного концерна Volkswagen AG, в который входит компания.